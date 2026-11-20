Quang cảnh hội thảo.

Ngày 20/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quách Văn Toàn, hành lang bảo vệ bờ biển được thiết lập nhằm bảo vệ hệ sinh thái, duy trì cảnh quan tự nhiên, giảm thiểu sạt lở, ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng và bảo đảm quyền tiếp cận biển của người dân. Thực tế, tại một số khu vực, người dân còn gặp hạn chế trong tiếp cận biển; tình trạng sạt lở cũng chịu tác động từ cả tự nhiên và hoạt động của con người.

Giai đoạn 1, tỉnh đã hoàn thành thiết lập, công bố 23 khu vực hành lang bảo vệ bờ biển dài 108,2km. Hiện giai đoạn 2 tập trung xác định chiều rộng, ranh giới cụ thể từng khu vực và xây dựng phương án cắm mốc. Dự án cơ bản hoàn thành nghiên cứu, tính toán; Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp thu ý kiến để hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Tại hội thảo, đại diện Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cùng các sở, ngành đề nghị rà soát cơ sở khoa học, pháp lý, phương pháp tính toán; bổ sung thông tin về hệ sinh thái, di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan tự nhiên và hài hòa yêu cầu bảo vệ bờ biển với quy hoạch phát triển điện gió, bảo tồn di sản. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quách Văn Toàn đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt.