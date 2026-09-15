An Giang: Xã Phú Lâm vượt 117% chỉ tiêu hiến máu tình nguyện

Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm Lý Thị Lệ Hằng tham gia hiến máu hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện

Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã Phú Lâm luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện. Trong đó, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Lâm Võ Minh Luân thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu, góp phần tạo động lực để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia hiến máu cứu người.

Cùng với đó, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng và Nhân dân trên địa bàn đã tích cực hưởng ứng, tạo nên sức mạnh tập thể, đưa hiến máu tình nguyện trở thành hoạt động nhân đạo thiết thực.

Phong trào hiến máu tình nguyện xã Phú Lâm có nhiều người tham gia

Là một trong những cán bộ nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Lâm Lâm Thành Pha cho rằng, hiến máu không chỉ thể hiện trách nhiệm với cộng đồng mà còn là nghĩa cử nhân văn, thiết thực góp phần cứu chữa người bệnh.

“Với tinh thần mỗi người góp một phần nhỏ, cộng đồng sẽ có thêm nhiều cơ hội cứu người, tôi mong muốn cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục duy trì, lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện trong thời gian tới”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Lâm chia sẻ.

Phong trào hiến máu tình nguyện với phương châm “Cán bộ, đảng viên đi trước, Nhân dân hưởng ứng theo”

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm Lý Thị Lệ Hằng, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Phú Lâm, việc hoàn thành hơn 117% chỉ tiêu là kết quả từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, đồng lòng hưởng ứng của cán bộ, viên chức và Nhân dân.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Phú Lâm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân về ý nghĩa, giá trị nhân văn của việc hiến máu cứu người; đồng thời phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần duy trì và lan tỏa phong trào ngày càng sâu rộng.

Với phương châm “Cán bộ, đảng viên đi trước, Nhân dân hưởng ứng theo”, kết quả vượt 117% chỉ tiêu hiến máu tình nguyện không chỉ thể hiện sự nỗ lực của địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao, mà còn cho thấy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và Nhân dân xã Phú Lâm.