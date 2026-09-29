An Giang: Xã Mỹ Hòa Hưng chúc thọ, mừng thọ cho 70 người cao tuổi

Đại diện lãnh đạo xã Mỹ Hòa Hưng trao quà chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn

Tại buổi họp mặt, các đại biểu và người cao tuổi cùng ôn lại ý nghĩa, truyền thống của Ngày Quốc tế Người cao tuổi; khẳng định vai trò, vị trí của người cao tuổi trong gia đình và xã hội. Với uy tín, kinh nghiệm và vốn sống, người cao tuổi trên địa bàn luôn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương, đóng góp vào xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Phát huy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, nhiều người cao tuổi xã Mỹ Hòa Hưng tiếp tục tích cực tham gia công tác xã hội, vận động con cháu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và chung tay xây dựng quê hương.

Ông Nguyễn Trung Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng, cho biết dịp này, xã tổ chức chúc thọ, mừng thọ và trao quà cho 70 người cao tuổi trên địa bàn. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với người cao tuổi; đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ người cao tuổi trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương.

Hoạt động chúc thọ, mừng thọ không chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần, chúc các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích mà còn góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp “kính lão, trọng thọ” của dân tộc. Qua đó, tạo môi trường sống nhân văn, nghĩa tình, để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, uy tín và kinh nghiệm, đóng góp tích cực cho gia đình và xã hội.