An Giang: Xã Mỹ Đức hiện đại hóa khám, chữa bệnh bằng bệnh án điện tử

Các đại biểu thực hiện nghi thức đưa bệnh án điện tử vào sử dụng tại Trạm Y tế Mỹ Đức

Ngày 15.9, UBND xã Mỹ Đức tổ chức lễ công bố đưa bệnh án điện tử vào sử dụng tại Trạm Y tế Mỹ Đức. Tham dự có PGS.TS.BS Trần Quang Hiền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang; lãnh đạo địa phương, Trung tâm Y tế Châu Phú cùng cán bộ, viên chức ngành Y tế.

Để vận hành hệ thống, Trạm Y tế Mỹ Đức đã xây dựng kế hoạch theo từng giai đoạn, đồng thời chuẩn bị hạ tầng mạng, trang thiết bị và đào tạo đội ngũ cán bộ.

Các hệ thống quản lý bệnh viện, bệnh án điện tử, chữ ký số, biểu mẫu và quy trình chuyên môn được cấu hình, chuẩn hóa, chạy thử trước khi đưa vào sử dụng chính thức.

Người dân được hướng dẫn thực hiện thủ tục khám, chữa bệnh trên hệ thống điện tử

Khi hồ sơ khám, chữa bệnh được số hóa, thông tin của người bệnh có thể được quản lý, lưu trữ và tra cứu thuận tiện hơn. Hệ thống cũng hỗ trợ cán bộ y tế theo dõi quá trình điều trị, từng bước nâng cao hiệu quả chuyên môn và chất lượng phục vụ tại tuyến cơ sở.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Trần Quang Hiền ghi nhận nỗ lực của Trạm Y tế Mỹ Đức trong quá trình chuẩn bị, triển khai bệnh án điện tử. Giám đốc Sở Y tế đề nghị đơn vị bảo đảm an toàn thông tin, tuân thủ quy định chuyên môn, khai thác hiệu quả các tiện ích của hệ thống và kịp thời khắc phục khó khăn phát sinh trong quá trình vận hành.

Trang thiết bị phục vụ vận hành bệnh án điện tử tại Trạm Y tế Mỹ Đức được đưa vào sử dụng chính thức

Lãnh đạo xã Mỹ Đức yêu cầu Trạm Y tế tiếp tục hướng dẫn cán bộ, viên chức sử dụng thành thạo hệ thống, bảo đảm công nghệ được ứng dụng thiết thực trong khám, chữa bệnh.

Các ban, ngành, đoàn thể và các ấp tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích của việc sử dụng căn cước công dân khi khám bệnh, thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp cận các tiện ích y tế số.

Các đại biểu tại lễ công bố đưa bệnh án điện tử vào sử dụng

Mỹ Đức là địa phương thứ ba của tỉnh An Giang triển khai bệnh án điện tử tại trạm y tế, sau xã Châu Phú và phường Mỹ Thới. Việc mở rộng hệ thống đến tuyến cơ sở đánh dấu thêm một bước trong quá trình chuyển đổi số ngành Y tế, hướng đến phương thức quản lý hiện đại và phục vụ người dân thuận tiện, hiệu quả hơn.