Tại cuộc họp, đại diện Phòng Văn hóa – Xã hội đã triển khai các nội dung trọng tâm:

Một là, đẩy mạnh truyền thông, phổ biến, đối thoại về công tác giảm nghèo bền vững; đa dạng hình thức tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, họp ấp, sinh hoạt đoàn thể và mạng xã hội.

Hai là, thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin năm 2026, bảo đảm hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ông Lý Lâm Vũ – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội chủ trì. Ảnh: binhhoa.angiang.gov.vn

Ba là, tổ chức Hội thi truyền thông tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững xã Bình Hòa năm 2026. Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân; khơi dậy ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo.

Bốn là, tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chính sách giảm nghèo bền vững xã Bình Hòa năm 2026. Hội thi nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, phát hiện, biểu dương cá nhân, tập thể có cách làm hay, hiệu quả. Các ấp lựa chọn, cử thành viên tham gia đúng thành phần, đúng thời gian.

Tại phần thảo luận, các đại biểu đã nghiên cứu tài liệu, tập trung trao đổi về cách thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm từng ấp, việc lựa chọn thành viên dự thi và sự phối hợp giữa các ấp với Phòng Văn hóa – Xã hội, Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã.

Tham dự có đại diện Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã và Ban nhân dân 14 ấp. Ảnh: binhhoa.angiang.gov.vn

Phát biểu kết luận, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Bình Hoà Lý Lâm Vũ nhấn mạnh: giảm nghèo bền vững phải bắt đầu từ nhận thức. Truyền thông cần thiết thực, đi vào chiều sâu, khơi dậy ý chí tự lực vươn lên của người dân, khắc phục tâm lý trông chờ, ỷ lại. Các ấp chủ động phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Cuộc họp góp phần thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cán bộ cơ sở, tạo sự chuyển biến thực chất trong công tác giảm nghèo trên địa bàn xã.