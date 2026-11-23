Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Bình Võ Thanh Xuân cùng các đại biểu ra mắt Thư viện văn hóa gắn với không gian xanh. Ảnh: Thúy Anh

Văn hóa công sở không chỉ thể hiện qua tác phong, lề lối làm việc mà còn được vun đắp từ ý thức học tập, rèn luyện của mỗi người. Từ ý nghĩa đó, chiều 23/11, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Bình (Trung tâm) ra mắt “Thư viện văn hóa” gắn với “Không gian xanh”, tạo điều kiện để cán bộ, viên chức tiếp cận tri thức, tự học và thư giãn ngay tại nơi làm việc. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/1946 - 24/11/2026).

Trên cơ sở kế thừa cơ sở vật chất của Thư viện Vĩnh Bình Bắc trước đây, Trung tâm tiến hành sắp xếp lại hệ thống tủ, kệ sách, bố trí không gian đọc kết hợp cây xanh, tạo môi trường đọc thân thiện, thoải mái. Hiện thư viện có hơn 1.000 quyển sách thuộc nhiều lĩnh vực như chính trị, pháp luật, lịch sử, văn hóa, kỹ năng sống, kiến thức chuyên môn và tài liệu tham khảo.

Thư viện văn hóa góp phần lan tỏa văn hóa đọc góp phần lan tỏa văn hóa đọc, khuyến khích tinh thần tự học, nâng cao tri thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Ảnh: Thúy Anh

Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, Trung tâm đầu tư hơn 100 triệu đồng bổ sung nguồn sách mới, tập trung vào các lĩnh vực lịch sử, truyền thống cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng đảng, khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp, văn học và nghệ thuật, góp phần làm phong phú nguồn tài liệu, đáp ứng nhu cầu đọc, tìm hiểu, học tập và nghiên cứu của cán bộ, viên chức và Nhân dân.

Theo đồng chí Đỗ Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Bình, mục tiêu của thư viện không chỉ là xây dựng nơi đọc sách mà quan trọng hơn là duy trì hoạt động thường xuyên, hình thành thói quen đọc, tinh thần tự học, tự nghiên cứu và vận dụng kiến thức vào công việc. Trung tâm sẽ xây dựng nội quy, phân công viên chức quản lý, sắp xếp, phân loại tài liệu; đồng thời từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, mã QR và nguồn tài liệu điện tử chính thống để nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc.

Các chậu cây xanh được bố trí trong Thư viện văn hóa, tạo không gian xanh cho thư viện. Ảnh: Thúy Anh

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Bình Võ Thanh Xuân nhận định: “Việc ra mắt thư viện văn hóa gắn với không gian xanh là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương đối với việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục bổ sung nguồn sách, đa dạng hóa tài liệu, tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, chia sẻ tri thức, khuyến khích cán bộ, đảng viên và Nhân dân hình thành thói quen đọc sách. Qua đó, từng bước phát huy hiệu quả hoạt động thư viện, xây dựng nơi đây trở thành không gian văn hóa, học tập, nghiên cứu và kết nối cộng đồng”.

Không chỉ chú trọng nguồn sách, Trung tâm còn quan tâm chăm sóc cây xanh, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, tạo không gian đọc gần gũi, thoáng mát. Sự kết hợp giữa thư viện và không gian xanh hướng đến một môi trường mở, nơi mọi người có thể đọc sách, trao đổi kiến thức và thư giãn, qua đó làm phong phú thêm đời sống tinh thần nơi công sở. Đơn vị dự kiến vận động các tổ chức, cá nhân và Nhân dân đóng góp sách, tài liệu, tổ chức giới thiệu sách hay, từng bước đưa hoạt động đọc sách đến gần hơn với cộng đồng.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Bình Võ Thanh Xuân cùng các đại biểu ra mắt không gian xanh tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Bình. Đến nay, toàn xã đã xây dựng 5 không gian văn hóa Hồ Chí Minh, 8 không gian xanh. Ảnh: Thúy Anh

Chị Nguyễn Cẩm Lình, viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Bình, chia sẻ: “Tôi thấy việc ra mắt thư viện văn hóa gắn với không gian xanh rất thiết thực, tạo điều kiện để cán bộ, viên chức đọc sách, tìm hiểu kiến thức và thư giãn sau giờ làm việc. Qua đó, mỗi cán bộ đảng viên có thêm động lực tự học, cập nhật kiến thức để phục vụ tốt hơn công việc chuyên môn. Tôi mong thư viện sẽ tiếp tục phát triển và được bổ sung thêm nhiều đầu sách hay, bổ ích để ngày càng thu hút bạn đọc”.

Từ một không gian đọc sách tại cơ quan, mô hình hướng đến xây dựng thói quen học tập thường xuyên, khơi dậy niềm yêu thích đọc sách và tinh thần chia sẻ tri thức. Đây cũng là cách thiết thực góp phần xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, thúc đẩy mỗi cán bộ, viên chức và người dân chủ động học tập, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.