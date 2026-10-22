An Giang vượt tiến độ quy tập hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu sinh phẩm

Đội K93 thực hiện tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Chiều 22/10, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026, đồng thời sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng và tinh thần trách nhiệm cao độ của cán bộ, chiến sĩ, công tác tìm kiếm, quy tập cũng như lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả ấn tượng, vượt xa nhiều chỉ tiêu kế hoạch.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Một trong những điểm sáng nổi bật nhất của giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm là công tác khai quật và lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Tính đến ngày 8/10/2026, toàn tỉnh An Giang đã hoàn thành 100% kế hoạch khai quật 15.210/15.210 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 20/20 nghĩa trang liệt sĩ.

Qua đó, các lực lượng chuyên môn đã thu thập được 11.016 mẫu sinh phẩm (đạt 72,42% số mộ khai quật) và nhanh chóng bàn giao toàn bộ cho các cơ quan chuyên ngành để tiến hành giám định ADN. Thành tích này giúp An Giang cán đích công tác lấy mẫu sinh phẩm trước 6,5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia và trước 22 ngày so với chỉ tiêu Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 giao. Sau khi hoàn tất lấy mẫu, tất cả các phần mộ tại 20 nghĩa trang đều được các lực lượng khẩn trương xây dựng, hoàn trả hiện trạng chỉn chu, đúng quy định.

Lực lượng chuyên môn thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang lấy mẫu sinh phẩm. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Để đạt được bước tiến thần tốc này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chủ động thành lập 14 đội lấy mẫu, huy động tối đa lực lượng và phương tiện; tổ chức tập huấn kỹ lưỡng, triển khai mô hình điểm để rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng đồng loạt. Dù gặp muôn vàn khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp và kết cấu kiên cố của nhiều phần mộ, cán bộ, chiến sĩ vẫn giữ vững tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình khai quật, bảo quản và bàn giao mẫu.

Song song với nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm, công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trong năm 2026 cũng ghi nhận những con số vô cùng ấn tượng. Hai Đội K92 và K93 đã không quản ngại gian khổ, băng rừng lội suối tại các vùng địa hình phức tạp ở Campuchia và trong nước để quy tập được 331 hài cốt liệt sĩ, đạt 132,4% chỉ tiêu năm (vượt 81 hài cốt so với kế hoạch đề ra). Kết quả này đồng thời giúp tỉnh hoàn thành 80,73% chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập của toàn bộ Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đội K93 thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt tại Campuchia. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Đặc biệt, bằng việc phối hợp thu thập thông tin, xác minh dữ liệu và lấy mẫu ADN thân nhân, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tỉnh đã xác định chính xác danh tính của 2 liệt sĩ là Đặng Văn Dùng và Nguyễn Văn Minh.

Sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, kết hợp phát huy vai trò của cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân địa phương đã trở thành “chìa khóa” quan trọng giúp Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang liên tục mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả tìm kiếm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang Lê Văn Phước biểu dương và ghi nhận sâu sắc sự nỗ lực, quyết tâm vượt khó của các cơ quan, đơn vị cùng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ. Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh nhấn mạnh: “Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" ngàn đời của dân tộc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”.

Tỉnh An Giang đưa mẫu hài cốt liệt sĩ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Về chặng đường phía trước, đồng chí Lê Văn Phước yêu cầu các lực lượng tiếp tục giữ vững khí thế, tập trung triển khai hiệu quả giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm. Các đơn vị cần tăng cường thu thập, xác minh thông tin liệt sĩ tại các nghĩa trang tạm và khu vực chôn cất cũ; thắt chặt liên kết với phía Campuchia nhằm quyết tâm hoàn thành mục tiêu quy tập 410 hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch, từng bước trả lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Để kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm cũng như nhiệm vụ năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã trao tặng bằng khen cho 30 tập thể và 60 cá nhân. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang tuyên dương, khen thưởng 60 cá nhân.

Những kết quả đạt được không chỉ khẳng định tinh thần trách nhiệm cao độ của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang mà còn là món quà tri ân ý nghĩa gửi tới gia đình các anh hùng liệt sĩ trên khắp cả nước.