An Giang: Vượt chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Trong giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm, tính đến ngày 8/10/2026, toàn tỉnh An Giang đã hoàn thành khai quật 15.210 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 20 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch (trong đó lấy được 11.016 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, đạt 72,42% số mộ khai quật). Toàn bộ số mẫu đã được bàn giao cho các cơ quan chuyên môn phục vụ giám định ADN.

Đặc biệt, tỉnh An Giang hoàn thành nhiệm vụ trước 6,5 tháng so với kế hoạch của Ban Chỉ đạo Quốc gia và trước 22 ngày so với kế hoạch Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 giao. Đến nay, các phần mộ đã khai quật lấy mẫu tại 20 nghĩa trang đều được xây dựng, hoàn thành theo quy định.

Đồng chí Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Để đạt được kết quả trên, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang đã chủ động thành lập 14 đội lấy mẫu, huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức tập huấn, làm điểm, rút kinh nghiệm và triển khai đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, trong năm 2026, 2 Đội K92 và K93 đã tìm kiếm, quy tập được 331 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và trên địa bàn tỉnh An Giang, đạt 132,4% chỉ tiêu năm; hoàn thành 80,73% chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập của toàn Chiến dịch 500 ngày đêm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã xác định được danh tính Liệt sĩ Đặng Văn Dùng và Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh. Cùng với đó, công tác thu thập, xác minh thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ được triển khai đồng bộ.

Công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính và lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ của tỉnh An Giang đạt và vượt nhiều chỉ tiêu.

Đồng chí Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Lê Văn Phước yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung triển khai hiệu quả giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm; đẩy mạnh thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nhất là tại các nghĩa trang tạm, khu vực chôn cất cũ; tăng cường phối hợp với các địa phương Campuchia, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 410 hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch.

Song song đó, cần phải tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu, phối hợp triển khai giám định ADN, từng bước xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi và quê hương.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã trao Bằng khen và Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.