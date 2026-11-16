An Giang vun đắp tình làng nghĩa xóm, xây dựng khu dân cư giàu đẹp

Các đại biểu tham dự Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Ngày 14.11, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Chợ Mới cho biết, 24 ấp trên địa bàn xã đồng loạt tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chọn ấp Long Thượng tổ chức điểm, qua đó đánh giá, chia sẻ và nhân rộng những cách làm hiệu quả trong xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, phát triển.

Trước phần lễ, các trò chơi dân gian như bịt mắt đập heo đất, nhanh tay nhanh chân được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo đại biểu và người dân tham gia. Không khí vui tươi, gần gũi góp phần tạo sự gắn kết, khơi dậy tinh thần giao lưu, sẻ chia giữa các thành viên trong cộng đồng.

Tại ngày hội, đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2026), nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời nhìn lại kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Trao quà tại Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 ấp Long Thượng

Ấp Long Thượng hiện có 833 hộ với 3.387 nhân khẩu, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trong năm 2026, Ban Công tác Mặt trận ấp phối hợp với các chi hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Toàn ấp đã tổ chức 10 cuộc tuyên truyền với 578 lượt người tham dự, góp phần nâng cao nhận thức và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng khu dân cư.

Tinh thần đoàn kết còn được thể hiện qua sự chung tay phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội. Địa phương phối hợp hỗ trợ 2 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với 100 thành viên, tổng số tiền hơn 4,1 tỉ đồng; vận động 85 phần quà và 2.000kg gạo, tổng trị giá khoảng 49,5 triệu đồng để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, 2 căn nhà tình thương được xây dựng, giúp các hộ có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên.

Khen thưởng các gia đình tiêu biểu trong các phong trào thi đua tại ấp Long Thượng, xã Chợ Mới

Trong xây dựng đời sống văn hóa, toàn ấp có 803 hộ đăng ký gia đình văn hóa, qua bình xét có 786 hộ đạt danh hiệu, chiếm 94,3%; danh hiệu Ấp văn hóa tiếp tục được duy trì. Người dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp. Mô hình chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời với 46 bóng đèn, tổng trị giá 46,8 triệu đồng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế và bảo vệ môi trường cũng được quan tâm. Công tác vận động trẻ em trong độ tuổi đến trường được thực hiện hiệu quả, không có học sinh bỏ học giữa chừng; tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%, với 535 lượt người được khám sức khỏe.

Toàn ấp tổ chức 6 cuộc ra quân vệ sinh môi trường, duy trì các mô hình sáng - xanh - sạch - đẹp, tuyến đường hoa và tổ tự quản bảo vệ môi trường. Tỉ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 100%; có 802 hộ có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, chiếm 96,27%.

Từ những hoạt động văn hóa cộng đồng đến các mô hình hỗ trợ sinh kế, chăm lo an sinh và chỉnh trang cảnh quan, kết quả tại ấp Long Thượng cho thấy sức mạnh đoàn kết được vun đắp từ chính sự đồng lòng, chung sức của người dân.

Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu mà còn góp phần khơi dậy trách nhiệm cộng đồng, tạo động lực xây dựng xã Chợ Mới ngày càng văn minh, giàu đẹp.