An Giang: Vui hội Trăng rằm – Lan tỏa yêu thương giữa biển khơi

Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận quà Tết trung thu

Thầy Trần Hót Lái, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, việc tổ chức Tết Trung thu nhằm tạo cho học sinh một sân chơi bổ ích, an toàn, vui tươi và đầm ấm; qua đó góp phần phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần cho các em. Hoạt động cũng hướng đến việc nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm lo, bảo vệ, giáo dục học sinh.

Giữa biển trời Hòn Tre, một đêm Trung thu không chỉ mang đến cho các em những tiếng cười, những chiếc lồng đèn, những phần quà và mâm cỗ trông trăng. Quan trọng hơn, đó là đêm hội của tình yêu thương, nơi gia đình, nhà trường và cộng đồng cùng chung tay dành cho các em một khoảng trời tuổi thơ ấm áp, bình yên và đáng nhớ.

Ở những đô thị lớn, trẻ em có thể dễ dàng bắt gặp những tuyến phố rực rỡ ánh đèn, những cửa hàng bày bán đủ loại bánh Trung thu, những khu vui chơi và chương trình thiếu nhi được tổ chức công phu, nhưng ở địa bàn hải đảo như Hòn Tre, Trung thu mang một sắc thái riêng, bởi các em lớn lên cùng tiếng sóng, những chuyến tàu, mùa gió biển và nhịp sống bình dị của cộng đồng cư dân trên đảo.

Không gian vui chơi, giải trí dành cho thiếu nhi vì thế có những giới hạn nhất định so với đất liền. Bởi vậy, khi một đêm hội Trung thu được tổ chức ngay trong khuôn viên trường học, ý nghĩa của nó không dừng lại ở một hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa. Đó chính là một khoảng trời tuổi thơ được mở ra giữa biển đảo. Ở đó, các em được gặp nhau, được hát, được chơi, được giao lưu, được rước đèn, được phá cỗ dưới ánh trăng và được nhận những món quà từ thầy cô, nhà trường, các tổ chức, đoàn thể. Những điều tưởng như bình thường ở nhiều nơi lại trở nên đặc biệt có ý nghĩa đối với trẻ em vùng biển đảo.

Những món quà nhỏ - Ý nghĩa lớn: Tình yêu thương của thầy cô giáo và cộng đồng giành cho các em trong dịp Tết trung thu 2026

Điểm đáng trân trọng của chương trình là hơn 250 phần quà được chuẩn bị dành tặng học sinh, trong đó, 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trao những phần quà riêng. Giá trị vật chất của mỗi phần quà có thể không lớn. Nhưng giá trị tinh thần mà nó mang lại thì không thể đo đếm bằng tiền, bởi mỗi phần quà đều gửi đến các em một thông điệp: các thầy cô, nhà trường và cộng đồng luôn giành tình yêu thương đến các em để các em có niềm vui của Tết Trung thu trọn vẹn. Giá trị của Trung thu vì thế không nằm ở việc mâm cỗ có bao nhiêu món, phần quà đắt tiền đến đâu, mà nằm ở việc có bao nhiêu em nhỏ được vui, được sẻ chia và được cảm nhận mình được yêu thương. Đó cũng chính là tinh thần của chương trình “Vui hội Trăng rằm - Lan tỏa yêu thương”.

Đêm Trung thu tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Kiên Hải cho thấy nhà trường không tổ chức một chương trình chỉ để “có hoạt động Trung thu”, mà hướng tới việc tạo dựng một không gian để học sinh được trải nghiệm, được giao tiếp, được thể hiện bản thân và cảm nhận sự quan tâm của cộng đồng. Đặc biệt, trong một ngôi trường có nhiều cấp học từ Tiểu học đến THCS và THPT, một hoạt động chung còn tạo nên sự gắn kết giữa các thế hệ học sinh. Học sinh lớn có thể hỗ trợ các em nhỏ. Các em Tiểu học được hòa mình vào một không gian rộng lớn hơn của mái trường. Học sinh THCS, THPT có cơ hội thể hiện tinh thần trách nhiệm và vai trò của mình trong tập thể. Thầy cô, Đoàn – Đội và các lực lượng xã hội cùng chung tay tạo nên ngày hội. Từ đó, trường học không chỉ là nơi “dạy và học” mà dần trở thành một mái nhà chung, nơi mỗi học sinh cảm thấy mình thuộc về.

Em Ngọc Hà, học sinh lớp 6A và em Nguyễn Thị Yến Như, học sinh lớp 5A, cùng cảm nhận rằng Tết Trung thu năm nay thật náo nhiệt, vui vẻ và giàu ý nghĩa. Các em thích được rước đèn, vui chơi, phá cỗ cùng bạn bè và mong muốn năm nào cũng được đón một mùa Trung thu ấm áp, đáng nhớ như vậy. Những cảm nhận ấy có lẽ chính là phần thưởng lớn nhất đối với những người tổ chức chương trình. Bởi suy cho cùng, một đêm hội Trung thu thành công không được đo bằng quy mô sân khấu hay số lượng hoạt động, mà bằng ánh mắt háo hức của trẻ nhỏ, bằng tiếng cười trong trẻo và bằng những ký ức đẹp được hình thành.

Trong không gian của một ngôi trường giữa biển khơi, đêm Trung thu hiện lên với những sắc màu thân thuộc của tuổi thơ: ánh đèn lung linh, tiếng cười trẻ nhỏ, những tiết mục văn nghệ, các trò chơi, những phần quà và mâm cỗ trông trăng. Nhưng đằng sau những hoạt động tưởng như giản dị ấy là một thông điệp sâu sắc: mọi trẻ em đều có quyền được vui chơi, được yêu thương, được quan tâm và được sống trọn vẹn với tuổi thơ của mình.