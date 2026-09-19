An Giang: Vĩnh Thuận tiếp nhận 67 đơn vị máu tình nguyện đợt 2

Quang cảnh buổi hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2026

Tham gia chương trình có đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn xã. Với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”, các tình nguyện viên tích cực đăng ký, tham gia hiến máu, thể hiện nghĩa cử cao đẹp và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Tại điểm hiến máu, các tình nguyện viên được hướng dẫn đăng ký, khám sức khỏe, đo huyết áp, xét nghiệm và thực hiện hiến máu theo đúng quy trình chuyên môn. Không khí diễn ra sôi nổi, trật tự, an toàn. Nhiều tình nguyện viên đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện, xem đây là việc làm ý nghĩa, góp phần mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân đang cần máu điều trị.

Ông Huỳnh Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận, tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2026

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn xã Vĩnh Thuận ngày càng lan tỏa sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị và người dân. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu, điều trị, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Tham gia hiến máu lần này, thầy Mai Văn Oanh, giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Thuận, cho biết đây là lần thứ 22 thầy tham gia hiến máu tình nguyện.

“Mỗi lần hiến máu, tôi nghĩ mình có thể giúp được một người đang cần máu để điều trị hoặc cấp cứu. Quá trình hiến máu diễn ra nhanh chóng, an toàn và được các y, bác sĩ hướng dẫn chu đáo. Tôi mong nhiều người cùng tham gia để lan tỏa nghĩa cử đẹp này”, thầy Oanh chia sẻ.

Người dân tham gia hiến máu tình nguyện

Tương tự, anh Nguyễn Văn Trướng, ngụ ấp Lò Rèn, xã Vĩnh Thuận, cho biết, đến nay anh đã 21 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Theo anh, hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, góp phần giúp đỡ những bệnh nhân cần máu điều trị.

“Sau mỗi lần hiến máu, tôi thấy sức khỏe vẫn bình thường. Vì vậy, tôi thường xuyên vận động người thân, gia đình và người dân cùng tham gia hiến máu để góp phần cứu giúp những người bệnh khi cần máu”, anh Trướng nói.

Những chia sẻ mộc mạc, chân thành của các tình nguyện viên góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn của phong tràohiến máu tình nguyện, khẳng định ý nghĩa của việc trao tặng những giọt máu để hỗ trợ người bệnh trong lúc cần thiết.

Thầy Mai Văn Oanh, giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Thuận, đã 22 lần tham gia hiến máu tình nguyện

Kết thúc đợt hiến máu, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 67 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh. Kết quả trên thể hiện sự phối hợp tích cực giữa các ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện tại địa phương.

Thông qua hoạt động này, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Vĩnh Thuận tiếp tục kêu gọi cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hiến máu khi đủ điều kiện sức khỏe, góp phần duy trì và phát triển phong trào hiến máu tình nguyện, xây dựng cộng đồng nhân ái, nghĩa tình.