An Giang: Vĩnh Thuận đưa kỹ năng số đến gần người dân

Quang cảnh Hội nghị ra mắt mô hình

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thuận công bố Quyết định thành lập mô hình gồm 12 thành viên là cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn ấp Vĩnh Trinh; trong đó có Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Thư ký.

Mô hình tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những nội dung liên quan đến chuyển đổi số, kỹ năng số đến đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook.

Thành viên mô hình đồng thời hướng dẫn trực tiếp người dân sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội và các ứng dụng thiết yếu; hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, kinh doanh trên nền tảng số và tham gia các hoạt động trên môi trường số an toàn, hiệu quả.

Trao Quyết định thành lập mô hình “Thực hành, kết nối và chuyển giao kỹ năng số”

Thông qua mô hình, Ban Công tác Mặt trận ấp Vĩnh Trinh hướng đến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động Mặt trận và các đoàn thể, từng bước đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chủ động, nhanh chóng, công khai, gần dân, sát cơ sở.

Đồng thời, mô hình góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng số và mạng xã hội cho cán bộ Mặt trận; từng bước hình thành đội ngũ “cán bộ Mặt trận số” có khả năng ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình Nhân dân và triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Việc triển khai mô hình còn góp phần tăng cường kết nối giữa Mặt trận với nhân dân thông qua các nền tảng số, tạo điều kiện để người dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị và tham gia đóng góp ý kiến đối với các hoạt động tại địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác Mặt trận và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn ấp.