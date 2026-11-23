Đồng chí Võ Thanh Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Bình (người đứng thứ 2, từ bên phải qua) cùng các đại biểu tìm hiểu một số sách tại thư viện

Chiều 23/11, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Bình, ra mắt “Thư viện văn hóa” gắn với “Không gian xanh”. Đây là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa văn hóa đọc, khuyến khích tinh thần tự học, tự nghiên cứu, từng bước xây dựng môi trường làm việc văn minh, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa.

Đồng chí Võ Thanh Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Bình, cho biết việc ra mắt thư viện văn hóa gắn với không gian xanh thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương đối với đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ và Nhân dân. Thời gian tới, xã tiếp tục bổ sung nguồn sách, tổ chức giới thiệu sách, chia sẻ tri thức, khuyến khích hình thành thói quen đọc, từng bước đưa thư viện trở thành không gian văn hóa, học tập, nghiên cứu và kết nối cộng đồng.

Trên cơ sở kế thừa cơ sở vật chất của Thư viện Vĩnh Bình Bắc trước đây, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Bình tiến hành sắp xếp hệ thống tủ, kệ sách, bố trí không gian đọc kết hợp cây xanh, tạo môi trường gần gũi, thoáng mát, phục vụ nhu cầu đọc, tìm hiểu và học tập của cán bộ, viên chức và Nhân dân.

Hiện thư viện có hơn 1.000 quyển sách thuộc các lĩnh vực chính trị, pháp luật, lịch sử, văn hóa, kỹ năng sống, kiến thức chuyên môn và tài liệu tham khảo. Trung tâm cũng đầu tư hơn 100 triệu đồng bổ sung sách mới, tập trung vào lịch sử, truyền thống cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, khoa học, kỹ thuật, nông nghiệp, văn học và nghệ thuật, góp phần đa dạng hóa nguồn tài liệu, đáp ứng nhu cầu tiếp cận tri thức của bạn đọc.

Theo đồng chí Đỗ Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Bình, thư viện không chỉ là nơi đọc sách mà còn hướng đến xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu và vận dụng kiến thức vào thực tiễn công việc. Trung tâm sẽ xây dựng nội quy, phân công quản lý, sắp xếp và phân loại tài liệu; đồng thời từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, mã QR và các nguồn tài liệu điện tử chính thống nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc.

Sự kết hợp giữa thư viện và không gian xanh tạo môi trường đọc thân thiện giúp cán bộ, viên chức thư giãn, trao đổi kiến thức, nâng cao đời sống tinh thần

Điểm nhấn của mô hình là sự kết hợp giữa thư viện và không gian xanh, tạo môi trường đọc thân thiện, giúp cán bộ, viên chức thư giãn, trao đổi kiến thức, nâng cao đời sống tinh thần. Trung tâm dự kiến tiếp tục vận động tổ chức, cá nhân và Nhân dân đóng góp sách, tài liệu; tổ chức giới thiệu sách hay, lan tỏa những giá trị tri thức hữu ích đến cộng đồng.

Chị Nguyễn Cẩm Lình, viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Bình, cho rằng mô hình thư viện văn hóa gắn với không gian xanh rất thiết thực, tạo điều kiện để cán bộ, viên chức đọc sách, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn và thư giãn sau giờ làm việc. Chị mong thư viện tiếp tục được bổ sung nhiều đầu sách hay, bổ ích, thu hút đông đảo bạn đọc.

Việc ra mắt thư viện văn hóa tại Vĩnh Bình không chỉ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa công sở mà còn lan tỏa thông điệp về tinh thần học tập suốt đời, xây dựng con người phát triển toàn diện. Từ một góc đọc sách giản dị, mô hình hướng đến hình thành thói quen đọc, nâng cao tri thức, nuôi dưỡng lối sống văn minh và thúc đẩy sự kết nối cộng đồng. Qua đó, văn hóa từng bước trở thành nền tảng tinh thần, động lực góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững.