An Giang: Vĩnh Bình đưa vào sử dụng 3 cầu giao thông nông thôn trị giá 1,5 tỉ đồng

Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Kênh Ô Môi, ấp Bình Hòa, xã Vĩnh Bình

UBND xã Vĩnh Bình vừa phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức khánh thành 3 cầu giao thông nông thôn, gồm cầu Kênh Ô Môi tại ấp Bình Hòa, cầu Kênh 7 Chì tại ấp Bình Thành và cầu Kênh Tiên Tiến tại ấp Hòa Thạnh.

Ba cây cầu được khởi công xây dựng ngày 20.7.2026. Sau hơn hai tháng thi công, các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Mỗi cầu dài 20m, rộng 3m, được xây dựng bằng bê tông cốt thép, với tổng kinh phí 1,5 tỉ đồng.

Nguồn kinh phí do ông Nguyễn Viết Hợi, Phó Tổng Giám đốc vùng miền Nam Tập đoàn Sun Group và ông Nguyễn Văn Lập, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietcombank, nguyên Giám đốc Vietcombank Chi nhánh TP.HCM hỗ trợ.

Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng các đại biểu dự lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn

Việc đưa các cây cầu vào sử dụng góp phần cải thiện điều kiện đi lại, giúp người dân vận chuyển hàng hóa thuận tiện và an toàn hơn. Các công trình cũng tăng cường kết nối giữa các khu dân cư, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội và góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ông Võ Thanh Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Bình cho biết, các công trình thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức vì cộng đồng, đồng thời ghi nhận sự quan tâm, đồng hành của các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Kênh Tiên Tiến, ấp Hòa Thạnh

Dịp này, lãnh đạo xã Vĩnh Bình trao thư cảm ơn các nhà tài trợ đã hỗ trợ xây dựng các công trình. Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Kiên Giang hỗ trợ 100 triệu đồng vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của xã.

Vietcombank Chi nhánh TP.HCM trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; 20 suất quà cho các gia đình chính sách và 1.000 quyển tập phục vụ công tác khuyến học, khuyến tài tại địa phương.

Đại diện các đơn vị trao học bổng hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trên địa bàn xã Vĩnh Bình

Các gia đình chính sách tại xã Vĩnh Bình được nhận quà dịp này

Việc hoàn thành 3 cây cầu cùng các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội góp phần bổ sung nguồn lực cho địa phương cải thiện hạ tầng, chăm lo các đối tượng chính sách và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Qua đó, tiếp tục phát huy sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân xã Vĩnh Bình.