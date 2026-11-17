Ngày 16/11, đại diện lãnh đạo UBND xã Núi Cấm, tỉnh An Giang cho biết, địa phương vẫn đang chờ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để tiếp tục xử lý các trường hợp xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ Núi Cấm.

Homestay Mai Tùng - một trong 16 công trình vi phạm xây dựng trái phép quy mô lớn trên đất rừng phòng hộ Núi Cấm, tỉnh An Giang.

Theo chính quyền địa phương, Kết luận thanh tra số 06 ngày 6/6/2025 của Thanh tra tỉnh An Giang (cũ) xác định trên Núi Cấm có 58 công trình xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ. Trên cơ sở đó, UBND xã đã tổ chức rà soát, phân loại các công trình vi phạm, gồm: Công trình có hành vi lấn chiếm, bao chiếm đất rừng và công trình xây dựng không đúng mục đích sử dụng đất.

"UBND xã đã xử lý, yêu cầu khắc phục hậu quả đối với 42 công trình. Hiện còn 16 công trình vi phạm, trong đó có 10 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, homestay vẫn chưa xử lý, khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu", đại diện lãnh đạo UBND xã Núi Cấm thông tin.

Theo danh sách rà soát của UBND xã Núi Cấm, 16 công trình vi phạm có tổng diện tích 2.253,63m², tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 83,5 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay mới có 9 trường hợp nộp phạt với số tiền 48,5 triệu đồng.

Nhiều công trình xây trái phép trên đất rừng Núi Cấm chưa được xử lý dứt điểm.

Một cán bộ Phòng Kinh tế xã Núi Cấm cho biết, hầu hết các công trình homestay, nhà nghỉ trên Núi Cấm bị biến tướng từ công trình xin phép sửa chữa nhà ở (có hiện trạng công trình cũ) của cư dân thuộc diện 572 hộ dân thường trú tại Núi Cấm.

Qua kiểm tra thực tế, trong số các trường hợp này có nhiều người từ địa phương khác đến thỏa thuận thuê đất của cư dân Núi Cấm để xây dựng cơ sở lưu trú, tổ chức kinh doanh. Tuy nhiên, trong hồ sơ xin phép sửa chữa, chủ đất là người đứng đơn. Một số trường hợp cụ thể như Phú Sĩ Homestay (thuê đất của ông Đỗ Văn Bảnh), Thiên Cấm Sơn (thuê đất của ông Lâm Nhứt Hồ), Đồi Đá (thuê đất của ông Thống ở ấp Thiên Tuế), Otuksa Camping (thuê đất nhưng chưa cung cấp giấy tờ).

Ngoài ra, công trình Homestay Mai Tùng ở ấp Vồ Đầu (do người cha được giao khoán rừng để lại cho con), có diện tích 191,5m², được xác định sử dụng đất rừng sai mục đích để xây dựng cơ sở lưu trú quy mô lớn, có cả tầng lầu, ngay sau lưng tượng Phật Di Lặc trên đỉnh Núi Cấm. Một trường hợp khác là Homestay Windy Hill của bà Hà Thị Thu Thảo ở ấp Vồ Bà, có diện tích 124,95m².

Công trình homestay Phú Sĩ vi phạm xây dựng trên đất rừng phòng hộ Núi Cấm.

Trong số các công trình vi phạm còn có công trình của ông Lâm Thành Hạnh ở ấp Thiên Tuế, với diện tích 310m². Công trình này bị xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng từ ngày 5/5/2026 nhưng đến nay chủ công trình chưa chấp hành nộp phạt.

"Hiện còn 6 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trái phép trên núi chưa chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính, trong đó có 4 Quyết định được ban hành từ năm 2022, 1 Quyết định năm 2023 và 1 Quyết định năm 2026.

Ngay sau khi có kết luận thanh tra, UBND xã An Hảo trước đây đã báo cáo UBND thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang (cũ) để được chỉ đạo xử lý các công trình vi phạm còn lại vì Kết luận thanh tra chỉ ra một số công trình đã xử lý nhưng chưa phù hợp quy định.

Đến khi sáp nhập xã, phường và sáp nhập tỉnh, Đảng ủy xã Núi Cấm đã có báo cáo số 17 ngày 6/9/2025 để xin ý kiến cơ quan chuyên môn, trình UBND tỉnh An Giang (mới) xin ý kiến chỉ đạo. Tuy nhiên đến thời điểm này, UBND tỉnh vẫn chưa có văn bản chỉ đạo nên chưa thể xử lý dứt điểm 16 công trình vi phạm trên", đại diện lãnh đạo UBND xã Núi Cấm giải thích.

Liên quan đến việc kiểm soát vận chuyển vật liệu xây dựng (VLXD) lên núi nhằm ngăn phát sinh công trình vi phạm, lãnh đạo địa phương đã tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nhiều cán bộ. "Nguyên tắc là hết giờ hoạt động vận chuyển khách du lịch từ 6h sáng đến 18h cùng ngày thì chốt này phải đóng lại, nhưng vẫn có tình trạng vận chuyển VLXD lên núi", vị lãnh đạo địa phương nói.

Một dãy phòng cho thuê lưu trú tại Phú Sĩ Homestay trên Núi Cấm, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang.

Giải thích về tình trạng VLXD vẫn được vận chuyển lên núi để xây dựng các công trình trái phép, lãnh đạo Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm cho rằng, ngoài đường ô tô, vẫn có tình trạng lén lút vận chuyển VLXD bằng xe máy theo các đường mòn, lối tắt rồi tập kết ở một địa điểm nào đó trên núi.

Một lãnh đạo Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm cho biết: "Anh em Ban Quản lý nhiều lần ghi nhận, chụp ảnh các xe máy chở gạch, đá đóng bao, xi măng chạy theo đường mòn, dốc đứng lên Núi Cấm. Nếu cơ quan chức năng xác minh có việc tôi hoặc cán bộ, nhân viên thuộc Ban cấu kết, tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng trái phép lên núi, tôi sẵn sàng chịu hình thức kỷ luật, kể cả nghỉ việc".

Chính quyền xã Núi Cấm xác định quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý rừng và hoạt động dịch vụ là những nhiệm vụ trọng tâm.

Trước tình trạng trên, Đảng ủy và UBND xã Núi Cấm đã thành lập, kiện toàn đoàn liên ngành với 2 tổ kiểm tra, giám sát trật tự xây dựng và tổ kiểm soát vận chuyển VLXD lên núi, nhằm tập trung phát hiện sớm, ngăn chặn ngay từ đầu các trường hợp xây dựng mới.

Liên quan đến các công trình xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ Núi Cấm, đại diện chính quyền địa phương bày tỏ lo ngại về mức độ an toàn của các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ này. Theo địa phương, hầu hết công trình xây dựng trái phép đều chưa được cơ quan chuyên môn thẩm định chất lượng, lại nằm ở những vị trí đồi núi cheo leo, hiểm trở, được xây dựng để tạo view check-in đẹp nhằm thu hút khách. Từ thực tế trên, chính quyền xã Núi Cấm đề nghị các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh sớm hỗ trợ, hướng dẫn để xử lý triệt để các công trình vi phạm.