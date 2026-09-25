An Giang vận hành mở cống Tha La và Trà Sư điều tiết lũ vùng Tứ giác Long Xuyên

Cống Tha La và Trà Sư được xây dựng tại vị trí các đập tràn cao su Tha La, Trà Sư trên tuyến đê ngăn lũ bờ Nam kênh Vĩnh Tế, thuộc phường Thới Sơn. Hai cống có nhiệm vụ kiểm soát, điều tiết nước lũ từ thượng nguồn Campuchia thoát ra biển Tây; đồng thời đưa phù sa từ sông Hậu vào cải tạo đồng ruộng, lấy nước tưới cho khoảng 17.500ha đất tự nhiên trong mùa khô, phục vụ giao thông thủy, bộ và bảo đảm an toàn sản xuất. Hệ thống công trình góp phần kiểm soát lũ, phục vụ sản xuất cho hơn 498.000ha đất của 48 phường, xã thuộc tỉnh An Giang và TP Cần Thơ.

Theo ông Tô Hoài Phong, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang), năm nay mực nước thượng lưu và hạ lưu hai cống đều ở mức cao hơn cùng kỳ năm 2025. Việc mở cống nhằm chủ động điều tiết lũ từ thượng nguồn Campuchia thoát ra biển Tây, hạn chế lũ đổ về phía Nam Quốc lộ 91, góp phần bảo đảm an toàn sản xuất vụ Thu Đông tại các địa phương vùng Tứ giác Long Xuyên. Đồng thời, việc xả lũ tạo điều kiện đưa nguồn nước giàu phù sa từ sông Hậu vào đồng ruộng, góp phần cải tạo đất, tháo chua, rửa phèn và bổ sung nguồn nước tự nhiên phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trước khi vận hành, UBND tỉnh An Giang đã thống nhất thời gian xả lũ với TP Cần Thơ; đồng thời thông báo trước 3 ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng để chính quyền địa phương và người dân chủ động phương án bảo vệ sản xuất, cơ sở hạ tầng.

An Giang vận hành mở cống Trà Sư điều tiết lũ vùng Tứ giác Long Xuyên.

Tại thời điểm mở cống, mực nước thượng lưu cống Tha La đạt 3,56m, hạ lưu 2,2m; cao hơn cùng kỳ năm trước lần lượt 0,38m và 0,12m. Tại cống Trà Sư, mực nước thượng lưu đạt 3,58m, hạ lưu 2,37m, cao hơn cùng kỳ năm trước 0,45m và 0,32m; chênh lệch cột nước 1,21m.

Sau khi mở cống, mực nước nội đồng khu vực tỉnh An Giang dự kiến tăng khoảng 0,5m, khu vực TP Cần Thơ tăng khoảng 0,3m. Theo ngành chức năng, mức tăng này không ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của vùng hạ lưu.