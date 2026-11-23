Hiện trường bị sạt lở

Tại hiện trường, ông Ngô Công Thức yêu cầu UBND xã Phú Hữu vận động các hộ dân có nhà tiếp giáp khu vực sạt lở di dời đến nơi an toàn; nghiên cứu làm đường tạm để duy trì việc đi lại; lập rào chắn, đặt biển cảnh báo, ngăn người và phương tiện vào khu vực nguy hiểm; cắt tỉa cây ven bờ kênh nhằm hạn chế nguy cơ sạt lở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang giao Sở Tài chính phối hợp các ngành, địa phương tham mưu bố trí kinh phí khắc phục các điểm sạt lở, sụt lún theo quy định. Về lâu dài, Ban Quản lý dự án tỉnh phối hợp UBND xã Phú Hữu nghiên cứu phương án xử lý bền vững, báo cáo UBND tỉnh xem xét; trong đó, tính đến giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 19 giờ 30 ngày 18-11, đoạn đường giao thông từ cầu Phú Thạnh đến UBND xã Phú Hữu xảy ra sạt lở, sụt lún tại 4 vị trí, kéo dài khoảng 190m, ăn sâu vào lòng đường từ 1-7m. Sự cố làm hư hỏng toàn bộ mặt đường nhựa hiện hữu, gây chia cắt giao thông và đe dọa nhà cửa, tài sản của người dân.