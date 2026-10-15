An Giang vận động hơn 3,9 tỉ đồng hỗ trợ nông dân sau hợp nhất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức (bên phải) tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Nông dân tỉnh nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Chiều 15/10, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026).

Theo báo cáo tại buổi họp mặt, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi thu hút gần 49.000 hộ đăng ký tham gia. Toàn tỉnh hiện có gần 3.700 tổ hợp tác, 850 hợp tác xã với hơn 160.000 thành viên.

Quỹ Hỗ trợ nông dân có tổng nguồn vốn hơn 125 tỉ đồng, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận vốn, phát triển mô hình sản xuất, mở rộng liên kết và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức, ghi nhận những đóng góp của cán bộ, hội viên nông dân và tổ chức hội các cấp đối với sự phát triển của tỉnh.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh An Giang qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức đề nghị Hội Nông dân tiếp tục đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; vận động nông dân chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại.

Các cấp hội cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, sản xuất xanh, thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế tập thể, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu nông sản.

UBND tỉnh An Giang sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai chính sách hỗ trợ nông nghiệp, đầu tư hạ tầng nông thôn và phát triển thị trường tiêu thụ nông sản, tạo điều kiện để nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.