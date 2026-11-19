Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo.

Chiều 19/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026), ôn lại 50 năm truyền thống Hội Chữ thập đỏ tỉnh (1976 - 2026), tổng kết đợt thi đua cao điểm và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Buổi lễ có 250 đại biểu tham dự.

Hưởng ứng đợt thi đua “80 ngày hành động vì cộng đồng”, 100% cơ sở Hội trong tỉnh đồng loạt triển khai các hoạt động nhân đạo, vận động tổng trị giá hơn 11,5 tỷ đồng thực hiện các công trình, phần việc an sinh xã hội.

Các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm nhận giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Nổi bật, các cấp Hội xây mới 146 căn, sửa chữa 4 căn nhà Chữ thập đỏ, đạt 183% chỉ tiêu; vận động xây dựng 7/8 hệ thống lọc nước sạch, trị giá 735 triệu đồng, phục vụ 800 hộ dân. Toàn tỉnh xây dựng 4 cầu giao thông nông thôn, đạt 200% chỉ tiêu; vận động hơn 1,8 tỷ đồng vá đường, khắc phục sạt lở, phục vụ hơn 4.000 hộ dân.

Các cấp Hội còn trao 5.530 suất quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, người bệnh và trường hợp tang khó, tổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng, đạt 691% chỉ tiêu; tổ chức phục vụ 18.000 suất ăn buffet chay miễn phí.

Dịp này, Ban tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” cho 21 cá nhân; Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng giấy khen cho 80 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm.