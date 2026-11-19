Chiều 19/11, tỉnh An Giang và Sun Group đã ký kết hợp tác phát triển nguồn nhân lực, không chỉ đáp ứng yêu cầu phục vụ APEC 2027 mà còn hướng tới sự phát triển bền vững của Phú Quốc sau sự kiện.

Lãnh đạo Sun Group và tỉnh An Giang ký kết ghi nhớ hợp tác phát triển nguồn nhân lực để phục vụ APEC 2027.

Theo thống kê sơ bộ, chỉ riêng lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí, hàng không và y tế của Sun Group, nhu cầu tuyển mới trong năm 2027 tại Phú Quốc đã lên tới hơn 14.000 người.

Đây không chỉ là bài toán nhân sự của doanh nghiệp mà còn mở ra cơ hội để hàng nghìn lao động An Giang được học nghề, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và phát triển sự nghiệp ngay trên quê hương.

Đón đầu cơ hội này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cùng Tập đoàn Sun Group đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2026 - 2031.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, từ hướng nghiệp, đào tạo, thực hành, thực tập đến kết nối tuyển dụng.

Quang cảnh buổi ký kết hợp tác giữa Sun Group và tỉnh An Giang.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh rằng, một trong những vấn đề mang tính quyết định đối với Phú Quốc và tỉnh An Giang chính là nguồn nhân lực và chỉ đạo thực hiện 3 hành động: Xác định rõ đào tạo ngành nghề gì, đào tạo bao nhiêu và đào tạo để đáp ứng nhu cầu nào; Đào tạo phải gắn với cam kết tiếp nhận lao động, đồng thời tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với địa phương; Quan tâm đến công tác hướng nghiệp cho học sinh, gắn hướng nghiệp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Cũng tại sự kiện, các đơn vị thành viên của Sun Group trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí, hàng không và y tế đã ký kết hợp tác với 8 cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh, gồm: Trường Đại học An Giang, Trường Cao đẳng Y tế An Giang, Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang, Trường Cao đẳng Nghề An Giang, Trường Cao đẳng An Giang, Trường Trung cấp An Giang, Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú và Trường Trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc.

Thông qua các thỏa thuận, học sinh, sinh viên sẽ có thêm cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí, bệnh viện và các đơn vị hàng không thuộc hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Lĩnh vực du lịch ở Phú Quốc cần nguồn nhân lực rất lớn.

Doanh nghiệp sẽ tham gia xây dựng chương trình đào tạo, cử chuyên gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành và ưu tiên tuyển dụng những ứng viên đáp ứng yêu cầu công việc.Trường Trung cấp Nghiệp vụ Du lịch, Khách sạn EHL - Phú Quốc (Học viện Du lịch Mặt Trời) cũng ký kết hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ tỉnh An Giang, mở rộng cơ hội hướng nghiệp, học nghề, đào tạo lại và kết nối việc làm cho học sinh sau THCS, THPT cũng như lực lượng lao động đang có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp.

Tại Học viện Du lịch Mặt trời, người học có cơ hội tiếp cận chương trình đào tạo nghề theo tiêu chuẩn của EHL Hospitality Business School (Thụy Sĩ) - trường đào tạo quản trị khách sạn hàng đầu thế giới, đối tác chiến lược của Sun Group từ tháng 8/2025.

Thông qua các thỏa thuận hợp tác với tỉnh An Giang và các cơ sở đào tạo, Sun Group kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội học nghề, việc làm và phát triển sự nghiệp cho người dân địa phương, không chỉ đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ APEC 2027 mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Phú Quốc sau sự kiện.