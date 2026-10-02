An Giang và Hà Nội trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận khu dân cư

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Trần Thị Phương Hoa trao đổi kinh nghiệm.

Chiều 2/10, tại phường Rạch Giá, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang chủ trì hội nghị trao đổi kinh nghiệm với Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi về thực trạng tổ chức, hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư; vai trò, nhiệm vụ, phương thức hoạt động trong tình hình mới; công tác lựa chọn, bố trí, bồi dưỡng và phát huy đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Ngô Phương Vũ thông tin về tổ chức, hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư; tình hình dân tộc, tôn giáo và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động Mặt trận tại cơ sở.

Đại diện phường Rạch Giá và các xã Châu Phong, Châu Thành, Tân Hội chia sẻ một số mô hình, cách làm hiệu quả như củng cố, kiện toàn và đánh giá chất lượng Ban Công tác Mặt trận; đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân; phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo và đồng bào dân tộc; xây dựng khu dân cư tự quản, an toàn, văn minh, bảo đảm an sinh xã hội.

Các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm nắm bắt tình hình nhân dân, tổng hợp và phản ánh ý kiến, kiến nghị; hòa giải ở cơ sở, xử lý vấn đề phát sinh, tạo đồng thuận xã hội và ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động Mặt trận khu dân cư.