An Giang ưu tiên nguồn lực tái định cư, bảo đảm an sinh phục vụ APEC 2027

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc trao quyết định bàn giao nền tái định cư cho bà con dự án.

Đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư

Thực hiện Quyết định số 948/QĐ-TTg, ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về giao nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện và thực hiện một số biện pháp để triển khai nhanh các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực xây dựng các khu tái định cư, bảo đảm điều kiện an cư cho người dân bị ảnh hưởng.

Theo thông tin tại lễ bàn giao nền tái định cư ngày 1/11, 4 khu tái định cư tại Phú Quốc có tổng mức đầu tư hơn 5.221 tỉ đồng. Đến nay, nguồn vốn đã bố trí đạt hơn 3.456 tỉ đồng. Khoảng 2.600 nền đã hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cần thiết, tạo điều kiện bố trí chỗ ở mới cho các hộ dân thuộc diện ảnh hưởng.

Các dự án được triển khai trong điều kiện thời gian gấp rút, khối lượng công việc lớn. Các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, tổ chức tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp khó khăn do thi công trong mùa mưa, việc huy động vật tư và vận chuyển đến công trường có lúc trở ngại.

Tại buổi lễ, ông Lê Xuân Việt, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CIC, cho biết liên danh nhà thầu nhận được sự hỗ trợ, đồng hành và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo địa phương cùng các sở, ngành trong quá trình thi công. Đây là điều kiện thuận lợi để các đơn vị nỗ lực hoàn thành công trình, sớm tạo nơi an cư cho người dân.

Việc tập trung nguồn lực xây dựng các khu tái định cư thể hiện yêu cầu phát triển các công trình phục vụ APEC 2027 gắn với trách nhiệm bảo đảm an sinh xã hội. Bên cạnh tiến độ thi công, việc bố trí chỗ ở mới và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống là nhiệm vụ được tỉnh quan tâm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí Thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi xuống tận nơi chia sẻ, động viên Anh Võ Ngọc Cao.

Lấy sự ổn định của người dân làm thước đo

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, ghi nhận sự đồng thuận, tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc nhường đất thực hiện các dự án; đồng thời biểu dương nỗ lực của cấp ủy, chính quyền đặc khu Phú Quốc, các nhà thầu và đơn vị thi công.

Theo Bí thư Tỉnh ủy An Giang, APEC 2027 có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh, vị thế và uy tín của Việt Nam, đồng thời giới thiệu đặc khu Phú Quốc với bạn bè quốc tế. Trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giữ vai trò then chốt đối với tiến độ thực hiện các công trình, dự án.

Tuy nhiên, yêu cầu bảo đảm tiến độ phải gắn liền với trách nhiệm chăm lo đời sống nhân dân. Tỉnh xác định sự ổn định cuộc sống của người dân là thước đo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Đồng chí Lê Quang Tùng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Việc giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Đặc biệt, chính quyền không chỉ dừng lại ở việc bố trí nền tái định cư mà cần nắm bắt hoàn cảnh cụ thể của từng hộ, tìm giải pháp hỗ trợ phù hợp, giúp người dân có điều kiện xây dựng nhà ở, tổ chức cuộc sống và ổn định sinh kế.

Trong đợt này, hơn 200 nền tái định cư được trao cho các hộ dân. Ông Võ Tấn Tờn, đại diện hộ dân thuộc dự án Bãi Đất Đỏ, An Thới, phấn khởi khi nhận nền tại khu tái định cư An Thới, bởi gia đình có nơi ở ổn định để tiếp tục xây dựng cuộc sống.

Anh Đào Nhật Trường, trú khu phố 6 An Thới, cũng cho biết việc triển khai dự án nhanh chóng, sớm bố trí nền tái định cư giúp người dân có điều kiện ổn định chỗ ở.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa, chia sẻ niềm vui cùng Ông Võ Tấn Tờn dự án Bãi Đất Đỏ, An Thới.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị các gia đình sau khi nhận nền sớm thu xếp xây dựng nhà ở theo quy hoạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vun đắp tình làng nghĩa xóm tại nơi ở mới. Những trường hợp còn khó khăn cần chủ động trao đổi với chính quyền để được hỗ trợ kịp thời.

Hơn 200 nền đất được trao là bước đầu trong quá trình ổn định chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án phục vụ APEC 2027. Cùng với việc hoàn thiện hạ tầng, sự đồng hành của chính quyền trong quá trình người dân chuyển đến nơi ở mới sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng, tạo điều kiện để các gia đình sớm xây dựng nhà cửa và ổn định cuộc sống lâu dài.