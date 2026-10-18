An Giang: Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong khởi nghiệp sáng tạo

Các học viên tham gia tập huấn chụp hình lưu niệm cùng các chuyên gia

Các học viên đã được tìm hiểu về: khởi nghiệp – tư duy thiết kế - ứng dụng AI; tổng quan về khởi nghiệp; tư duy thiết kế - Design Thinking; tổng quan ứng dụng trí tuệ nhân tạo; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cứng dụng AI trong hình thành ý tưởng, xây dựng mô hình kinh doanh; tổng quan về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phương pháp hình thành ý tưởng khởi nghiệp; đánh giá và chọn lọc ý tưởng, do các chuyên gia: Tiến sĩ Nguyễn Xuân Niệm, Chủ tịch Hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo, chuyên gia Khởi nghiệp Quốc gia; Thạc sĩ Lê Nhật Quang, Ủy viên Ban chấp hành Hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo, giảng viên TOT Khởi nghiệp; ông Ngô Quý Anh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh, chuyên gia đào tạo AI ứng dụng, truyền đạt.

Phát biểu tại buổi tập huấn, bà Thái Thúy Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp hội, cho biết, trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo đang phát triển rất nhanh và ngày càng trở thành một công cụ quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống, sản xuất, kinh doanh và hoạt động khởi nghiệp. AI không chỉ dành cho những người làm công nghệ, mà đang mở ra nhiều cơ hội để mỗi cá nhân, doanh nghiệp và nhóm khởi nghiệp nâng cao năng lực sáng tạo, tiết kiệm thời gian và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đối với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, AI có thể hỗ trợ chúng ta từ những bước đầu tiên, như: tìm kiếm và phát triển ý tưởng, nghiên cứu thị trường, phân tích khách hàng và xu hướng; xây dựng mô hình kinh doanh; viết và hoàn thiện thuyết minh dự án; xây dựng thương hiệu, nội dung truyền thông; thiết kế hình ảnh; chuẩn bị nội dung thuyết trình và trình bày dự án.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Niệm, Chủ tịch Hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh, chuyên gia Khởi nghiệp Quốc gia đang trảo đổi với các học viên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Buổi tập huấn không chỉ cung cấp những nội dung thiết thực về AI, mà quan trọng hơn là biết cách khai thác AI để hỗ trợ cho chính ý tưởng, dự án, công việc và hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi người; AI có thể hỗ trợ tìm kiếm thông tin, phân tích, sáng tạo và hoàn thiện một ý tưởng, nhưng tư duy, kinh nghiệm, sự sáng tạo và quyết định của người khởi nghiệp vẫn là yếu tố quan trọng nhất.

Thông qua lớp tập huấn, Liên hiệp Hội An Giang mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong khởi nghiệp, đồng thời tạo thêm cơ hội kết nối giữa các hội, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia và những cá nhân đang có ý tưởng, dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sau khi hoàn thành buổi tập huấn, các học viên sẽ hiểu được khái niệm cơ bản về khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; biết cách nhận diện vấn đề, nhu cầu và cơ hội đổi mới sáng tạo tại địa phương; nắm được 5 bước cơ bản của Design Thinking; biết vận dụng Design Thinking vào giải quyết vấn đề của người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước; hiểu những khái niệm cơ bản về AI và AI tạo sinh; biết sử dụng AI như một trợ lý tư duy và công việc; biết xây dựng Prompt có cấu trúc; nhận diện được các rủi ro về độ chính xác, dữ liệu, bảo mật, bản quyền và trách nhiệm con người; xác định được ít nhất một công việc thực tế tại cơ quan có thể ứng dụng AI và xây dựng được một ý tưởng cải tiến/đổi mới sáng tạo nhỏ để thử nghiệm trong 30 ngày.