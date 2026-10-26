An Giang tuyên truyền pháp luật cho 2.300 học sinh biên giới

Tiểu đoàn 519 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và cấp tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường trung học phổ thông Nguyễn Thần Hiến, phường Hà Tiên. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Hoạt động diễn ra tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Thần Hiến (phường Hà Tiên), Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Giang Thành (xã Giang Thành). Đây là các địa bàn biên giới trọng điểm, việc giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ có ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng biên.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Tiểu đoàn 519 đã truyền đạt nhiều nội dung thiết thực như: Luật Nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển sinh quân sự, phòng chống bạo lực học đường và kỹ năng an toàn giao thông. Thông qua hình thức truyền đạt trực tiếp, gần gũi, chương trình giúp học sinh nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ công dân, đồng thời bồi dưỡng lòng yêu nước, khơi dậy trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiểu đoàn 519 trao 10 suất, mỗi suất 200.000 đồng cho học sinh Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Giang Thành. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Nhân dịp này, đơn vị đã trao tặng 20 suất quà (tổng trị giá 5 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại hai trường, cùng 1.200 tờ gấp tuyên truyền pháp luật phục vụ công tác giáo dục tại cơ sở.

Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm triển khai hiệu quả Đề án 1371 của Chính phủ, qua đó khẳng định vai trò xung kích của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 519 trong việc đồng hành cùng nhà trường chăm lo thế hệ trẻ, củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi tuyến đầu biên giới.