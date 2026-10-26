An Giang: Tuyên truyền pháp luật cho 2.300 học sinh biên giới

Cán bộ Tiểu đoàn 519 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Giang Thành. Ảnh: Phương Vũ

Ngày 26/10, Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp với các trường học trên tuyến biên giới tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho khoảng 2.300 học sinh, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Hoạt động được tổ chức tại Trường THPT Nguyễn Thần Hiến (phường Hà Tiên) và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Giang Thành (xã Giang Thành). Đây là những điểm trường trên địa bàn biên giới của tỉnh An Giang, nơi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Tiểu đoàn 519 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Giang Thành. Ảnh: Phương Vũ

Tiểu đoàn 519 trao tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường THPT Nguyễn Thần Hiến. Ảnh: Phương Vũ

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Tiểu đoàn 519 đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển sinh quân sự, phòng, chống bạo lực học đường và kỹ năng bảo đảm an toàn giao thông đường bộ…

Bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp, nội dung gần gũi, phù hợp với từng lứa tuổi, giúp học sinh hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân trong chấp hành pháp luật; đồng thời nâng cao kỹ năng phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh trong học đường.

Tiểu đoàn 519 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và cấp tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường THPT Nguyễn Thần Hiến, phường Hà Tiên. Ảnh: Phương Vũ

Đặc biệt, thông qua tuyên truyền về nghĩa vụ quân sự và tuyển sinh quân sự, góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, khơi dậy ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Tiểu đoàn 519 trao tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại hai trường, đồng thời cấp trên cấp 1.200 tờ gấp tuyên truyền pháp luật phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh.

Tiểu đoàn 519 trao 10 suất, mỗi suất 200.000 đồng cho học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Giang Thành. Ảnh: Phương Vũ

Đây là hoạt động thiết thực trong thực hiện Đề án 1371 của Chính phủ về phát huy vai trò của Quân đội nhân dân tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 519 trong đồng hành cùng các nhà trường chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên tuyến biên giới tỉnh An Giang.