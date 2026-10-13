An Giang tuyên dương cán bộ Hội, thanh niên tiêu biểu nhân kỷ niệm 70 năm truyền thống

Tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt dự.

Tại chương trình, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh trao bằng khen cho 12 cán bộ Hội có thành tích xuất sắc, tiêu biểu và đạt giải thưởng “15 tháng 10” năm 2026; tặng bằng khen và biểu trưng cho 13 cá nhân đạt danh hiệu “Thanh niên sống đẹp” năm 2026; tuyên dương 3 cá nhân đạt giải thưởng “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026.

Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Cán bộ, công chức, viên chức với văn hóa công vụ” cũng trao giải cho 11 cá nhân đạt giải.

Cán bộ hội có thành tích xuất sắc, tiêu biểu và đạt giải thưởng “15 tháng 10” năm 2026 nhận bằng khen

Phát biểu tại chương trình, bà Thị Phương Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang, nhấn mạnh truyền thống 70 năm của Hội là nền tảng để các thế hệ thanh niên tiếp tục học tập, lao động và cống hiến.

Bà Thị Phương Hồng đề nghị cán bộ Hội gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu thanh niên; đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao kỹ năng tổ chức phong trào và khả năng ứng dụng công nghệ số. Tổ chức Hội cần trở thành người bạn đồng hành tin cậy, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, trưởng thành và phát huy năng lực.

Các thanh niên đạt giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2026.