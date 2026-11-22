Các đại biểu tham dự tưởng niệm. (Ảnh: THANH DŨNG)

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đông đảo người dân phường Châu Đốc, phường Vĩnh Tế tham dự lễ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và người dân thành kính dâng hương tưởng nhớ bà Châu Thị Tế.

Theo Địa chí An Giang, bà Châu Thị Tế là phu nhân của danh thần Thoại Ngọc Hầu. Bà có nhiều đóng góp giúp phu quân trong đào kênh Vĩnh Tế nối vùng Châu Đốc với Hà Tiên, khai khẩn đất đai và ổn định đời sống cư dân vùng biên giới Tây Nam thời mở đất.

Bà Châu Thị Tế sinh năm 1766, mất năm Bính Tuất (1826), hưởng thọ 60 tuổi. Trong thời gian Thoại Ngọc Hầu phụng sự triều đình và đảm trách công cuộc đào kênh Vĩnh Tế, bà lo liệu hậu cần, chăm sóc dân phu, binh lính, góp phần ổn định đời sống cư dân vùng đất mới.

Các đại biểu thành kính tưởng nhớ bà Châu Thị Tế. (Ảnh: THANH DŨNG)

Bà còn cùng phu quân vun đắp các thiết chế văn hóa, tín ngưỡng ở vùng Châu Đốc-Núi Sam. Ghi nhận công đức ấy, vua Minh Mạng lấy tên bà đặt cho kênh Vĩnh Tế, đặt tên cho núi là Vĩnh Tế Sơn và tên cho làng là Vĩnh Tế thôn. Sau khi qua đời, bà được triều đình truy phong danh hiệu “Nhàn tĩnh phu nhân”.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ngô Thị Mỹ Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tế nhấn mạnh việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản gắn với bà Châu Thị Tế không chỉ là trách nhiệm với lịch sử, mà còn góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa, củng cố tinh thần đoàn kết và mở rộng thêm nguồn lực phát triển kinh tế, du lịch địa phương.

Đồng thời, cũng khẳng định dù 200 năm đã qua nhưng tên tuổi và công sức của “Nhàn tĩnh phu nhân” Châu Thị Tế vẫn được lưu dấu trên những địa danh gắn bó với vùng đất Vĩnh Tế. Đó cũng là di sản quý báu để thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ, trân trọng và phát huy thời gian tới.