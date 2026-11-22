Các đại biểu tham dự lễ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước; cũng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự.

Tại buổi lễ, các đại biểu và người dân dâng hương tưởng nhớ bà Châu Thị Tế và danh thần Thoại Ngọc Hầu tại Sơn Lăng.

Bà Châu Thị Tế sinh năm 1766, mất ngày Rằm tháng 10 năm Bính Tuất (1826), hưởng thọ 60 tuổi. Trong thời gian Thoại Ngọc Hầu phụng sự triều đình, đảm trách công cuộc đào kênh Vĩnh Tế, bà đã lo liệu hậu cần, chăm sóc dân phu, binh lính, góp phần ổn định đời sống cư dân vùng đất mới.

Bà còn cùng chồng vun đắp các thiết chế văn hóa, tín ngưỡng tại vùng Châu Đốc - Núi Sam. Ghi nhận công lao của bà, vua Minh Mạng lấy tên Vĩnh Tế đặt cho kênh, núi và làng. Sau khi bà qua đời, triều đình truy phong danh hiệu “Nhàn tĩnh phu nhân”.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, bà Ngô Thị Mỹ Ngọc, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tế, cho biết việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản gắn với bà Châu Thị Tế góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa, củng cố tinh thần đoàn kết và tạo thêm nguồn lực phát triển kinh tế, du lịch địa phương.

Tiết mục trống hội chào mừng đại biểu.

Chương trình nghệ thuật tri ân bà Châu Thị Tế.

Đại biểu dâng hương tưởng nhớ công ơn danh thần Thoại Ngọc Hầu và bà Châu Thị Tế tại Sơn Lăng.

Đại biểu dâng hương tại mộ phần danh thần Thoại Ngọc Hầu và bà Châu Thị Tế.