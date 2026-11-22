Sáng 22/11, UBND phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang tổ chức lễ tưởng niệm 200 năm ngày mất bà Châu Thị Tế (1826-2026), chánh thất của danh thần Thoại Ngọc Hầu. Bà là người có nhiều đóng góp trong quá trình khai mở, phát triển vùng đất Vĩnh Tế - Châu Đốc - An Giang; tên bà được đặt cho con kênh đào nối Châu Đốc với Hà Tiên.

Diễn viên Nhật Kim Anh (bên trái) trong vai diễn bà Châu Thị Tế tại chương trình nghệ thuật Tưởng niệm 200 năm ngày mất của bà.

Lễ tưởng niệm được tổ chức tại Lăng Thoại Ngọc Hầu, với nhiều hoạt động như trình diễn lân sư rồng, trống hội và chương trình nghệ thuật sân khấu hóa, tái hiện hình ảnh bà Châu Thị Tế trong thời kỳ mở đất, đào kênh.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và vui chơi giải trí được tổ chức tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ngô Thị Mỹ Ngọc, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tế cho biết, khi nhắc đến hành trình mở cõi phương Nam đầy gian khó của cha ông tại vùng đất Vĩnh Tế - Châu Đốc - An Giang, người ta thường nhớ đến danh tướng văn võ song toàn Nguyễn Văn Thoại.

Quang cảnh lễ tưởng niệm 200 năm ngày mất của bà Châu Thị Tế tại khuôn viên Lăng Thoại Ngọc Hầu, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang.

Bên cạnh tầm nhìn chiến lược và ý chí sắt đá của ông Nguyễn Văn Thoại, lịch sử còn ghi dấu hình ảnh người phụ nữ kiên cường, đảm đang, nhân hậu với những hy sinh thầm lặng nhưng lớn lao. Đó là Nhàn Tĩnh phu nhân – bà Châu Thị Tế.

Bà Châu Thị Tế quê ở làng Quới Thiện, xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long hiện nay. Bà là người phụ nữ đã hỗ trợ chồng trong công cuộc đào kênh, đắp đường, khai khẩn ruộng đất, góp phần ổn định đời sống người dân vùng biên giới Tây Nam dưới triều Nguyễn.

Không chỉ hỗ trợ hậu cần cho công tác đào kênh, bà còn chăm lo đời sống tinh thần, góp phần ổn định cuộc sống người dân. Để ghi nhận công lao của bà, vua Minh Mạng lấy tên Vĩnh Tế đặt cho sông Vĩnh Tế Hà, núi Vĩnh Tế Sơn (núi Sam) và làng Vĩnh Tế Thôn.

Tiết mục múa tái hiện cảnh dân phu đào kênh Vĩnh Tế tại Lễ tưởng niệm 200 năm ngày mất của bà Châu Thị Tế.

Với những đóng góp trong quá trình khai hoang, phát triển vùng đất Vĩnh Tế - Châu Đốc, bà Châu Thị Tế trở thành nhân vật lịch sử đặc biệt của địa phương, bên cạnh danh thần Thoại Ngọc Hầu.

"Tên bà không chỉ được lưu giữ trong sử sách, mà còn hiện diện trong tên đất, tên làng, trong đời sống văn hóa và trong niềm tự hào của nhân dân. Đó là một sự ghi danh đặc biệt, bởi không phải ai cũng có thể để lại dấu ấn bền lâu đến mức tên tuổi của mình trở thành một phần không thể tách rời của vùng đất mà mình đã góp công xây dựng", bà Ngô Thị Mỹ Ngọc phát biểu.

Theo Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tế, 200 năm sau ngày mất của bà Châu Thị Tế, người dân thành kính tưởng nhớ bà không chỉ bởi những điều lịch sử đã ghi nhận, mà còn bởi các giá trị tốt đẹp vẫn tiếp tục lan tỏa từ cuộc đời bà.

Lăng Thoại Ngọc Hầu dưới chân núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang.

Đó là lòng nhân ái trong gian khó, sự tận tụy trong công việc và tinh thần trách nhiệm đối với dân làng. Những giá trị ấy đã tạo nên sức sống lâu bền của hình ảnh bà Châu Thị Tế trong lòng người dân Vĩnh Tế - Châu Đốc nói riêng và vùng đất An Giang nói chung.

Tưởng nhớ tiền nhân không chỉ là sự tri ân quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở đối với hiện tại và trách nhiệm với tương lai.

Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Vĩnh Tế, phường Châu Đốc hôm nay, việc gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử gắn với bà Châu Thị Tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Bởi một địa phương muốn phát triển bền vững không chỉ cần những công trình mới, thành tựu kinh tế hay diện mạo đô thị khang trang, mà còn phải có nền tảng văn hóa vững chắc, ý thức về cội nguồn và niềm tự hào đối với những giá trị làm nên bản sắc quê hương.

Mộ bà Châu Thị Tế (bên trái) và mộ danh tướng Nguyễn Văn Thoại trong khuôn viên Lăng Thoại Ngọc Hầu.

Ngay sau lễ tưởng niệm, lãnh đạo tỉnh An Giang cùng lãnh đạo và người dân địa phương đã đến dâng hương tại Lăng Thoại Ngọc Hầu, thắp hương tại mộ danh tướng Nguyễn Văn Thoại và mộ bà Châu Thị Tế.

Bên cạnh đó, phần hội diễn ra với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ người dân; hội thi đua thuyền truyền thống và các trò chơi dân gian được tổ chức bên bờ kênh Vĩnh Tế. Các hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, người dân tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.