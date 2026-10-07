An Giang tưởng niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh

Nhiều hoạt động tưởng niệm tại Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh.

Dự lễ có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang; đại biểu các tỉnh, thành phố; thân nhân, dòng tộc Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những chiến công oanh liệt của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; thực hiện nghi thức dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với người Anh hùng đã trọn đời chiến đấu vì nước, vì dân.

Các đại biểu dâng hương tri ân Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tên thật là Nguyễn Văn Lịch, sinh năm 1838. Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, ông sớm tham gia nghĩa quân, chiến đấu chống quân xâm lược tại Gò Công và nhiều địa bàn Nam Bộ.

Tên tuổi Nguyễn Trung Trực gắn liền với những chiến công vang dội, tiêu biểu là trận đốt cháy tàu Espérance trên sông Nhựt Tảo năm 1861 và trận đánh đồn Kiên Giang năm 1868.

Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, dự lễ tưởng niệm.

Trước quân thù, dù bị dụ dỗ, mua chuộc, Nguyễn Trung Trực vẫn giữ vững khí tiết, không khuất phục, không đầu hàng. Câu nói bất hủ: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây” đã trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhấn mạnh Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là dịp để tưởng niệm, tri ân và ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc; qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực cũng là dịp để mỗi người thêm trân trọng giá trị của độc lập, tự do, hòa bình; tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, kiên cường của cha ông và nâng cao trách nhiệm xây dựng quê hương, đất nước.

Toàn cảnh lễ tưởng niệm.

Năm 2023, Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực tại Rạch Giá được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn đặt ra trách nhiệm tiếp tục bảo tồn, trao truyền và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của lễ hội, góp phần phát triển du lịch văn hóa, du lịch tâm linh.

Trước anh linh Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, ý chí tự lực, tự cường; đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, xây dựng An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ tiền nhân.