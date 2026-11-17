Đoàn viên, thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã

Tại các ấp, đoàn viên, thanh niên tích cực đến từng hộ gia đình hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh. Các nội dung hỗ trợ tập trung vào cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đăng ký dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và tra cứu thông tin. Với những người chưa thành thạo công nghệ, nhất là người cao tuổi, đoàn viên kiên trì hướng dẫn từng thao tác, trực tiếp tháo gỡ vướng mắc để bà con có thể tự thực hiện.

Không chỉ tổ chức hướng dẫn tập trung, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vĩnh Hậu còn đưa hoạt động phổ cập kỹ năng số đến từng ấp, từng hộ gia đình; lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi họp dân, sinh hoạt đoàn thể.

Đặc biệt, đoàn viên, thanh niên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng tại các ấp, phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ. Cách làm sát cơ sở, phù hợp với từng đối tượng giúp phong trào “Bình dân học vụ số” từng bước đi vào thực chất.

Hướng dẫn trực tiếp cho người dân trong địa bàn dân cư về chuyển đổi số

Anh Nguyễn Cao Kỳ, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vĩnh Hậu chia sẻ: “Xã đoàn phân công đoàn viên, thanh niên trực tiếp đến từng hộ hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh và các ứng dụng số thiết yếu. Với người cao tuổi, chưa thành thạo công nghệ, chúng tôi kiên trì hướng dẫn từng thao tác, cách sử dụng để bà con hiểu, thực hành và từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong đời sống”.

Từ sự hỗ trợ trực tiếp của đoàn viên, thanh niên, nhiều người dân đã từng bước làm quen và sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh để phục vụ sinh hoạt, giải quyết công việc. Bên cạnh hướng dẫn cài đặt, sử dụng VNeID và các tiện ích số, đoàn viên còn chú trọng trang bị kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện và phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Hướng dẫn trực tiếp cho người dân trong địa bàn dân cư về chuyển đổi số

Ông Vũ Phú Cường, người dân ấp Hà Bao 1 phấn khởi cho biết: “Trước đây, tôi chưa biết sử dụng các ứng dụng trên điện thoại. Được các đoàn viên hướng dẫn tận tình, tôi đã biết cài đặt VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và sử dụng để tra cứu thông tin. Tôi thấy các tiện ích này nhanh chóng, thuận lợi. Đoàn viên, thanh niên còn hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh lừa đảo trên mạng xã hội, giúp tôi yên tâm hơn khi sử dụng điện thoại”.

Song song với hoạt động hướng dẫn trực tiếp, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vĩnh Hậu chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền trên các nền tảng số. Trang Facebook “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vĩnh Hậu” thường xuyên đăng tải, chia sẻ thông tin về chuyển đổi số, hướng dẫn sử dụng các tiện ích số thiết yếu. Từ đầu năm đến nay, trang đã đăng tải, chia sẻ hơn 30 tin, bài, góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích đoàn viên và người dân chủ động học tập, ứng dụng công nghệ.

Cùng với đó, 100% chi đoàn cử đoàn viên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng. Các đợt ra quân tại các ấp thu hút gần 20 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng VNeID, tạo tài khoản định danh điện tử, thanh toán điện tử, tra cứu thông tin và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Không chỉ hỗ trợ cộng đồng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Vĩnh Hậu còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý tổ chức. Các chi đoàn thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin đoàn viên trên hệ thống quản lý đoàn viên, góp phần bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác.

Theo anh Nguyễn Cao Kỳ, khó khăn hiện nay là một bộ phận người cao tuổi còn hạn chế khả năng ghi nhớ thao tác; nhiều trường hợp sử dụng điện thoại cũ, thay đổi số điện thoại hoặc quên mật khẩu, gây trở ngại trong quá trình cài đặt, kích hoạt ứng dụng. Thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”; phối hợp với các ngành chuyên môn tháo gỡ khó khăn, giúp người dân sử dụng thành thạo, an toàn các tiện ích số, đưa phong trào “Bình dân học vụ số” đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Với tinh thần xung kích, trách nhiệm và những cách làm thiết thực, tuổi trẻ Vĩnh Hậu đang góp phần thu hẹp khoảng cách số, giúp người dân từng bước làm chủ công nghệ, chủ động tham gia môi trường số. Qua đó, phong trào “Bình dân học vụ số” không chỉ lan tỏa tinh thần học tập suốt đời mà còn tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.