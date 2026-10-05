An Giang: Tự hào 51 năm truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Vững bước dưới lá cờ truyền thống

BĐBP tỉnh An Giang, cùng với Hội phụ nữ địa phương, tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc. Ảnh: Tiến Vinh

Sau sáp nhập lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Kiên Giang và An Giang, Bộ tư lệnh BĐBP đã ra Quyết định 2306, lấy ngày 6/10 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng BĐBP tỉnh An Giang.

Cách đây 51 năm, cùng với sự lớn mạnh của lực lượng BĐBP cả nước, lực lượng Biên phòng tỉnh được thành lập và từng bước xây dựng, củng cố về tổ chức, lực lượng, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới. Những ngày đầu thành lập, điều kiện công tác, sinh hoạt còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, địa bàn quản lý rộng, phức tạp, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám dân, bám địa bàn, bám đơn vị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bộ đội Biên phòng An Giang bảo vệ vững chắc từng cột mốc biên giới. Ảnh: Tiến Vinh

Trên từng tuyến biên giới, cửa khẩu, vùng biển, đảo, những người lính Biên phòng luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại hiểm nguy, ngày đêm tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã thể hiện tinh thần kiên cường, dũng cảm, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi điều kiện.

Mỗi bước chân tuần tra trên đường biên, mỗi chuyến công tác trên biển, mỗi ca trực tại cửa khẩu đều góp phần giữ bình yên cho địa bàn biên giới, biển đảo và cuộc sống của Nhân dân.

Gian khó tôi luyện bản lĩnh người lính Biên phòng

Quân y BĐBP tỉnh An Giang, thăm, khám bệnh cho người nghèo khu vực biên giới. Ảnh: Tiến Vinh

Từ những ngày đầu còn nhiều thiếu thốn, đến nay lực lượng Biên phòng tỉnh đã từng bước được xây dựng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng lên. Nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được triển khai đồng bộ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, BĐBP tỉnh An Giang luôn xác định Nhân dân là cội nguồn sức mạnh. Những người lính quân hàm xanh đã triển khai thực hiện nhiều mô hình, chương trình, phong trào phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững cho Nhân dân khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng An Giang tham gia tuyên truyền và phòng, chống khai thác hải sản trái phép IUU. Ảnh: Tiến Vinh

Duy trì, phát huy hiệu quả 75 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó một số chương trình, mô hình, phong trào tiêu biểu như: “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường”, mô hình “Khéo vận động nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sĩ, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”;

Dự án “Nâng cao lợi ích từ sản xuất và tiêu thụ đường thốt nốt cho đồng bào Khmer tại các xã biên giới tỉnh An Giang”, Chương trình “BĐBP - Đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”… Tổng kinh phí thực hiện các chương trình, mô hình, phong trào trên 40 tỷ đồng.

Qua đó, tình cảm quân dân ngày càng được củng cố, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng “thế trận lòng dân”, góp phần bảo vệ vững chắc biên giới từ sớm, từ xa.

Chủ động bảo vệ biên giới, xây dựng lực lượng vững mạnh

BĐBP An Giang tuyên truyền cho ngư dân đánh bắt hải sản đúng quy định pháp luật

Bước vào giai đoạn mới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Tình hình tội phạm, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy và các loại tội phạm xuyên biên giới. Đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), quản lý tàu cá, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển ngày càng được chú trọng, đòi hỏi kinh nghiệm của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng càng cao hơn.

Trước yêu cầu đó, BĐBP tỉnh An Giang không ngừng đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng nắm, dự báo tình hình, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, vùng biển; tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong quản lý địa bàn.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đường biên giới vào mùa nước nổi. Ảnh: Tiến Vinh

Đặc biệt, trước yêu cầu chuyển đổi số, BĐBP tỉnh từng bước ứng dụng khoa học, công nghệ vào quản lý, bảo vệ biên giới. Công nghệ số, các hệ thống quản lý dữ liệu, thiết bị giám sát và phương tiện kỹ thuật hiện đại ngày càng được khai thác hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát và xử lý tình huống trên biên giới, biển đảo.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống được các đơn vị quan tâm thực hiện thường xuyên. Qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống của lực lượng, xác định rõ trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, đón nhận Huân chương chiến công hạng Ba. Ảnh: Tiến Vinh

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang, Đại tá Phạm Văn Thắng, chia sẻ: “Kỷ niệm 51 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành là dịp để cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh ôn lại chặng đường vẻ vang, tri ân những thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biên giới Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ tự soi lại mình, xác định rõ hơn trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

Phát huy truyền thống, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh hôm nay tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, biển đảo”.

Cùng với đó, lực lượng tiếp tục xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn; đẩy mạnh đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đặc biệt, trong thời gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trải qua 51 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, đơn vị đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: một Huân chương Quân công hạng Nhì, 1 Huân chương Quân công hạng Ba, cùng nhiều Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba. Có 6 đơn vị được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 4 cán bộ được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2010, đơn vị An ninh vũ trang bờ biển tỉnh Rạch Giá, tiền thân của BĐBP tỉnh An Giang ngày nay, được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2026, BĐBP tỉnh An Giang đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba.