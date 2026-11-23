Tối 22/11, tại Quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm Nông nghiệp – Du lịch kết hợp không gian ẩm thực, mua sắm. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc khuôn khổ Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026.

Khai mạc Festival Dòng sông xanh An Giang.

Tham dự lễ khai mạc có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; cùng lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Hội chợ diễn ra từ ngày 22 đến 29/11/2026, quy tụ 200 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Không gian trưng bày được tổ chức theo hướng kết nối nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, thương mại đến du lịch và văn hóa ẩm thực.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ và những mặt hàng có thế mạnh của các địa phương. Đáng chú ý, nhiều gian hàng ứng dụng mã QR và thông tin điện tử để giới thiệu nguồn gốc, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận thị trường.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, hội chợ còn dành không gian giới thiệu các món ăn truyền thống, bánh dân gian và tinh hoa ẩm thực của cộng đồng các dân tộc Kinh, Chăm, Hoa, Khmer. Các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa – tâm linh, biển đảo và nghỉ dưỡng cũng được quảng bá thông qua các ấn phẩm số, mã QR, góp phần giới thiệu hệ sinh thái du lịch đa dạng của An Giang.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Xuân Lụa nhấn mạnh, An Giang có nhiều lợi thế về nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, cùng bản sắc văn hóa, lịch sử và tiềm năng du lịch biển, đảo phong phú. Trong không gian phát triển mới, hội chợ là cầu nối giao thương, xúc tiến đầu tư, kết nối cung – cầu, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể OCOP mở rộng thị trường tiêu thụ.

Festival Dòng xanh – kết nối di sản với khát vọng phát triển

Không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ còn mang ý nghĩa kết nối các giá trị kinh tế với văn hóa, du lịch trong khuôn khổ Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026, với chủ đề “Tôn vinh di sản – Kiến tạo tương lai”.

Không gian triển lãm và trình diễn ẩm thực đặc trưng, bánh dân gian An Giang.

Tối 22/11, tại Quảng trường Trần Quang Khải, tỉnh An Giang đã tổ chức lễ khai mạc Festival trong không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh An Giang là vùng đất hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, cách mạng, cảnh quan sông nước, đồng bằng, núi non và biển đảo; trong đó, văn hóa cần được phát huy như một nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình trình diễn 1.000 thiết bị bay không người lái (drone), kết hợp Laser Mapping và pháo hoa nghệ thuật. Những hình ảnh biểu tượng về di sản, danh thắng và khát vọng vươn lên của vùng đất An Giang được tái hiện trên bầu trời Rạch Giá, tạo nên không gian nghệ thuật kết hợp giữa công nghệ hiện đại và bản sắc truyền thống.

Thông qua chủ đề “Tôn vinh di sản – Kiến tạo tương lai”, Festival gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa bảo tồn bản sắc văn hóa với đổi mới sáng tạo. Đây cũng là dịp giới thiệu sự đa dạng văn hóa của các cộng đồng Kinh, Khmer, Hoa, Chăm, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết và phát huy những giá trị đặc trưng của vùng đất An Giang sau hợp nhất.

Mở rộng không gian kết nối, tạo động lực phát triển du lịch

Festival diễn ra từ ngày 22 đến 24/11/2026, với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và xúc tiến đầu tư. Bên cạnh hội chợ triển lãm kéo dài đến ngày 29/11, nhiều chương trình được tổ chức nhằm tạo thêm không gian trải nghiệm cho người dân và du khách.

Lễ khai mạc Hội chợ triển lãm nông nghiệp - du lịch kết hợp không gian ẩm thực, mua sắm.

Nổi bật có hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng, biểu diễn âm nhạc đường phố; diễu hành trang phục truyền thống; chương trình nghệ thuật cải lương với vở Tiếng trống Mê Linh; hội thảo nhận diện và phát huy giá trị văn hóa, con người An Giang; giải chạy bộ Festival, giải bơi biển và các trò chơi dân gian.

Đặc biệt, chuỗi sự kiện còn kết nối với Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất năm 2026 tại An Giang và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVIII năm 2026 tại xã Gò Quao. Qua đó, không gian quảng bá văn hóa được mở rộng, tạo điều kiện để các giá trị di sản truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Đặt trong định hướng phát triển của tỉnh, việc kết hợp hội chợ nông nghiệp, du lịch với các hoạt động văn hóa, thể thao và xúc tiến đầu tư cho thấy cách tiếp cận đa chiều trong khai thác tiềm năng địa phương. Nông sản, sản phẩm OCOP không chỉ được giới thiệu như hàng hóa mà còn gắn với câu chuyện vùng đất, văn hóa bản địa và trải nghiệm du lịch.

Tuy nhiên, giá trị của một sự kiện xúc tiến không chỉ nằm ở số lượng gian hàng hay lượng khách tham quan trong những ngày diễn ra. Điều quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa hoạt động quảng bá thành hợp đồng giao thương, liên kết tiêu thụ sản phẩm, hình thành tour tuyến mới và cơ hội hợp tác đầu tư thực chất.

Với An Giang, yêu cầu đặt ra là tiếp tục xây dựng những sản phẩm du lịch có chiều sâu, gắn kết thế mạnh nông nghiệp, văn hóa, sinh thái và kinh tế biển; đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm địa phương, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả xúc tiến thương mại.

Hội chợ 200 gian hàng mở rộng kết nối nông nghiệp, du lịch, thương mại, lan tỏa bản sắc và khát vọng phát triển An Giang.

Festival “Dòng xanh An Giang” vì vậy không đơn thuần là một sự kiện văn hóa mang tính thời điểm, mà còn là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh, khẳng định bản sắc và mở rộng các mối liên kết phát triển. Khi di sản được gìn giữ, nông sản được nâng tầm và tiềm năng du lịch được khai thác hiệu quả, những dòng chảy văn hóa và kinh tế sẽ cùng hội tụ, tạo nền tảng cho một An Giang năng động, giàu bản sắc và phát triển bền vững.