An Giang trưng bày 90 tác phẩm nhiếp ảnh của các nghệ sĩ cao tuổi

Đại biểu xem các ảnh nghệ thuật được trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm do Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức, nhân Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026.

Với ngôn ngữ nhiếp ảnh giàu cảm xúc, 90 tác phẩm khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, quê hương, con người, đời sống lao động và sinh hoạt; đồng thời phản ánh những giá trị văn hóa đặc sắc và sự chuyển biến của cuộc sống.

Triển lãm diễn ra từ ngày 20 đến 30-10-2026 tại khuôn viên Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang, phục vụ công chúng tham quan, thưởng lãm.