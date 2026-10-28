"An Giang trong tôi”: Kể chuyện quê hương, lan tỏa vẻ đẹp vùng đất

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch An Giang Nguyễn Việt Anh phát biểu tại cuộc họp.

Cuộc thi hướng đến việc phát huy sức mạnh truyền thông số trong quảng bá hình ảnh quê hương, con người An Giang; khơi gợi cảm hứng sáng tạo và khuyến khích người dân, du khách chia sẻ những câu chuyện, khoảnh khắc đẹp về vùng đất giàu bản sắc văn hóa, lịch sử và tiềm năng phát triển.

Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ được phát động trên cổng thông tin điện tử của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch An Giang tại địa chỉ https://apc.angiang.gov.vn/ cùng các loại hình báo chí, nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình An Giang. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày 9/9/2027.

Với chủ đề mở, cuộc thi khuyến khích các tác phẩm ghi lại hình ảnh, khoảnh khắc và câu chuyện về vẻ đẹp quê hương, con người, văn hóa, lịch sử, điểm đến du lịch, ẩm thực, đời sống thường ngày và những tấm gương người tốt, việc tốt tại An Giang.

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam trong và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, công tác tại Việt Nam có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Mỗi tác phẩm dự thi là một video clip dài từ 2 - 5 phút, bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh; do chính tác giả hoặc nhóm tác giả thực hiện, chưa từng được đăng tải trên mạng xã hội hoặc các phương tiện báo chí. Nội dung phải chân thực, sáng tạo, không vi phạm thuần phong mỹ tục và pháp luật Việt Nam.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển phát biểu tại cuộc họp.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển cho biết, cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò của truyền thông số trong xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; góp phần giới thiệu tiềm năng, cảnh quan, điểm đến, sản phẩm đặc trưng, văn hóa và con người An Giang đến đông đảo công chúng. Qua đó, cuộc thi góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, lan tỏa cơ hội phát triển kinh tế - xã hội và tạo sân chơi để người dân phát huy khả năng sáng tạo nội dung số.

Với thông điệp “Bạn kể về An Giang, ATV lan tỏa”, Báo và phát thanh, truyền hình An Giang hướng đến vai trò cầu nối, đưa những câu chuyện gần gũi, chân thực và giàu cảm xúc về quê hương đến với công chúng trên nhiều nền tảng. Mỗi video clip không chỉ là góc nhìn riêng của người dự thi mà còn góp thêm một lát cắt sinh động về vùng đất, con người An Giang.

Tại cuộc họp, ông Lê Văn Chuyển đề nghị các phòng chuyên môn của hai đơn vị khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, quy định và thể lệ cuộc thi; phân công rõ trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức, truyền thông, tiếp nhận, tuyển chọn và khai thác tác phẩm, bảo đảm cuộc thi được triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng rãi.