An Giang: Trộm gần 80m dây điện trên Tỉnh lộ 943, hai người bị mời làm việc

Hai người liên quan đến vụ trộm dây điện

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 4.11, Công an xã Thoại Sơn tiếp nhận tin báo về vụ mất trộm dây điện trên tuyến Tỉnh lộ 943, đoạn qua ấp Sơn Tân, xã Óc Eo và ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định 2 người liên quan là Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 2006, ngụ ấp Bắc Sơn, xã Thoại Sơn và Huỳnh Văn Duy Phương, sinh năm 1999, ngụ ấp Phú Hữu, xã Định Mỹ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 3.11, Đạt điều khiển xe mô tô chở Phương di chuyển về hướng xã Óc Eo để tìm dây điện trộm cắp. Khi đến khu vực cầu Vọng Đông, phát hiện dây điện nằm ven đường, cả hai dừng xe, dùng đèn pin quan sát rồi kéo dây xuống. Đạt dùng kìm cắt một đoạn dây, sau đó tiếp tục quay lại cắt thêm một đoạn khác tại khu vực thuộc ấp Trung Bình, xã Thoại Sơn.

Sau khi lấy trộm dây điện, cả hai mang tang vật về thì bị lực lượng Công an mời làm việc. Tại cơ quan Công an, Đạt và Phương thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật thu giữ gồm 1 xe mô tô biển số 67L2-0629, nhãn hiệu GUANGTA, màu xanh, đã qua sử dụng; 2 đoạn dây điện có chiều dài lần lượt 36,2m và 42,7m, tổng cộng 78,9m.

Công an xã Thoại Sơn làm việc với người liên quan đến vụ trộm dây điện

Qua vụ việc, Công an xã Thoại Sơn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, nhất là hệ thống dây điện, thiết bị chiếu sáng và công trình hạ tầng công cộng tại những khu vực vắng người.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc hành vi tháo gỡ, cắt trộm dây điện, người dân cần kịp thời thông báo cho Công an xã hoặc cơ quan chức năng gần nhất, không tự ý tiếp cận, đối đầu khi có nguy cơ mất an toàn.

Việc chủ động bảo vệ tài sản chung, tích cực phát hiện, tố giác hành vi vi phạm và phối hợp với lực lượng chức năng sẽ góp phần phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.