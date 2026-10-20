An Giang: Triển lãm ảnh “Dấu ấn thời gian” của 24 tác giả từ 60 tuổi trở lên

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Huỳnh Lãnh, Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh An Giang, phát biểu. Ảnh: Trương Minh Điền

Đây là hoạt động giàu ý nghĩa văn hóa, nghệ thuật, nhằm tôn vinh những đóng góp bền bỉ của các nghệ sĩ nhiếp ảnh cao tuổi đối với sự phát triển của nhiếp ảnh An Giang nói riêng và nền nhiếp ảnh Việt Nam nói chung.

Triển lãm giới thiệu 85 tác phẩm của 24 tác giả từ 60 tuổi trở lên. Mỗi tác phẩm là một lát cắt của cuộc sống được ghi lại bằng con mắt nghề nghiệp, sự rung động của tâm hồn và vốn sống được tích lũy qua nhiều năm tháng. Giá trị của một bức ảnh không chỉ nằm ở bố cục, ánh sáng, màu sắc hay khoảnh khắc bấm máy, mà còn là phía sau khuôn hình ấy có một câu chuyện, một ký ức, một thời đại và những con người cụ thể. Bởi vậy, “Dấu ấn thời gian” không đơn thuần là cuộc trưng bày những tác phẩm nghệ thuật, mà còn có thể được xem như một không gian lưu giữ ký ức bằng hình ảnh.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Huỳnh Lãnh, Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh An Giang, cho biết, triển lãm không chỉ nhằm tôn vinh thành quả nghệ thuật mà còn là dịp bày tỏ lòng tri ân đối với những nghệ sĩ lão thành đã dành trọn tuổi trẻ, tâm huyết và đam mê cho nhiếp ảnh. Mỗi bức ảnh, theo ông, không chỉ là sự kết hợp của kỹ thuật và ánh sáng mà còn là chứng nhân của lịch sử, phản ánh hơi thở đời sống và trở thành tấm gương để thế hệ nhiếp ảnh trẻ tiếp bước.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh "Dấu ấn thời gian" . Ảnh: Trương Anh Sáng

Ông Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh An Giang, nhận định, mỗi tác phẩm là một câu chuyện được kể bằng ánh sáng và cảm xúc. Qua những khuôn hình ấy, người xem bắt gặp vẻ đẹp của lao động, gia đình, truyền thống và những đóng góp thầm lặng của người cao tuổi đối với xã hội. Chính những điều bình dị ấy đã tạo nên một bức tranh nhiều chiều về “dấu ấn thời gian”, nơi tuổi tác không làm con người nhỏ bé đi mà ngược lại càng làm nổi bật vẻ đẹp của sự từng trải, lòng nhân hậu và nghị lực sống.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động Vì người cao tuổi Việt Nam, góp phần khẳng định người cao tuổi không chỉ là đối tượng cần được quan tâm mà còn là một nguồn lực quý giá về tri thức, kinh nghiệm và giá trị văn hóa.

Triển lãm diễn ra từ ngày khai mạc đến 30/10/2026.