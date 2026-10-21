An Giang: Triển lãm 90 tác phẩm ảnh nghệ thuật 'Dấu ấn thời gian'

Các đại biểu dự khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật “Dấu ấn thời gian”

Ông Phan Thanh Vũ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang cho biết, triển lãm do Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức, nhân Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026.

Với ngôn ngữ nhiếp ảnh giàu cảm xúc, 90 tác phẩm phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, quê hương, con người, đời sống lao động và sinh hoạt; đồng thời khắc họa những giá trị văn hóa đặc sắc, sự đổi thay của cuộc sống qua thời gian. Mỗi tác phẩm là một lát cắt đời thường, thể hiện tình yêu quê hương, sự quan sát tinh tế và những trải nghiệm được tích lũy qua năm tháng của các nghệ sĩ nhiếp ảnh.

Đại biểu tham quan triển lãm

Triển lãm không chỉ tạo không gian giao lưu, thưởng lãm nghệ thuật mà còn góp phần phát huy vai trò, sự đóng góp của người cao tuổi trong đời sống văn hóa, nghệ thuật địa phương. Đây cũng là dịp để công chúng tiếp cận những góc nhìn đa dạng về cuộc sống, cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của quê hương, đất nước qua lăng kính nghệ thuật.

Triển lãm diễn ra đến ngày 30.10, tại khuôn viên Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang, phục vụ công chúng tham quan, thưởng lãm.

Các đại biểu, tác giả nhiếp ảnh tại Triển lãm ảnh nghệ thuật “Dấu ấn thời gian”

Trước đó, từ ngày 5 - 9.10, trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 – 2026), Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật – thời sự với chủ đề “An Giang – Đất nước – Con người” tại Công viên Tượng đài Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá.

Với khoảng 200 tác phẩm, triển lãm giới thiệu đến người dân và du khách những hình ảnh sinh động về cảnh sắc thiên nhiên, công trình văn hóa, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống, làng nghề và đời sống lao động.

Các tác phẩm cũng phản ánh những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, góp phần giới thiệu hình ảnh vùng đất và con người An Giang trong quá trình xây dựng, phát triển.

Thông qua các hoạt động triển lãm, nhiếp ảnh tiếp tục phát huy vai trò trong việc lưu giữ những khoảnh khắc có giá trị, lan tỏa tình yêu quê hương, quảng bá hình ảnh địa phương và làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.