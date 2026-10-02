An Giang triển lãm 80 tranh cổ động về biên giới, biển đảo

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang tổ chức khai mạc triển lãm.

Các tác phẩm tập trung giới thiệu vị trí, vai trò của biên giới, biển đảo Việt Nam; hình ảnh cán bộ, chiến sĩ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; người dân vươn khơi, bám biển; phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường và sử dụng bền vững không gian biển.

Triển lãm góp phần đưa thông tin tuyên truyền về biên giới, biển đảo đến cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu các tác phẩm tranh cổ động tấm lớn tại triển lãm.

Học sinh tham quan triển lãm.