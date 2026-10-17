An Giang triển khai lấy mẫu ADN của hơn 1.100 thân nhân liệt sĩ

Sáng 17/10, tại phường Tịnh Biên, Công an tỉnh An Giang phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu ADN đợt 2 năm 2026 cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị liên quan thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Tại phường Tịnh Biên, Công an tỉnh An Giang tiến hành thu nhận mẫu ADN của gần 100 thân nhân liệt sĩ. Lực lượng lấy mẫu còn đến tận nhà thu nhận mẫu ADN với 7 thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu.

Theo kế hoạch, trong đợt 2 năm 2026, Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị chức năng thu nhận mẫu ADN của hơn 1.100 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn các xã, phường: Tịnh Biên, Chi Lăng, Núi Cấm, Ba Chúc, Cô Tô, Vĩnh Gia, Ô Lâm, Tri Tôn, An Cư và Thới Sơn.

Hoạt động thu nhận mẫu ADN góp phần vào công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Qua đó, thể hiện trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội trong công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, thân nhân.

Hoạt động thu nhận mẫu ADN góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đội K92 quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại Campuchia Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, ngày 16/10, cán bộ, chiến sĩ Đội K92 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) tổ chức tìm kiếm tại khu vực ấp On Tung So, xã Pôn Tuk, huyện Đom Nak Cheang Ơ, tỉnh Kép, Vương quốc Campuchia. Qua quá trình đào tìm, đơn vị phát hiện, quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ. Theo thống kê đến ngày 16/10, trong đợt 1, giai đoạn mùa khô 2026-2027, Đội K92 đã tìm kiếm, quy tập tổng cộng 92 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 18 bộ tại Campuchia và 74 bộ trên địa bàn tỉnh An Giang.