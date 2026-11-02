An Giang triển khai giải pháp khống chế dịch tả heo châu Phi

Quang cảnh cuộc họp.

Sáng 2/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp khẩn với 54 xã, phường, các cơ sở giết mổ tập trung cùng đơn vị, doanh nghiệp liên quan để đánh giá tình hình và bàn giải pháp phòng, chống dịch.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang, ổ dịch đầu tiên xuất hiện ngày 25/8 tại xã Hòa Thuận. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm giám sát tại 6 cơ sở giết mổ phát hiện 2/20 mẫu dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi, chiếm 10%.

Kết quả này cho thấy mầm bệnh đang lưu hành tại một số cơ sở giết mổ, tiềm ẩn nguy cơ lây lan qua hoạt động vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ thịt heo.

Ngành chuyên môn nhận định nguy cơ dịch bệnh còn cao do chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ lớn, điều kiện an toàn sinh học hạn chế. Hoạt động buôn bán, vận chuyển động vật trái phép qua biên giới, cửa khẩu và các tuyến giao thông cũng tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Trần Thanh Hiệp phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Trần Thanh Hiệp, yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh theo Công văn 5169 ngày 15/10/2026.

Các địa phương cần kiện toàn tổ phản ứng nhanh, xử lý nghiêm hành vi giết mổ, vận chuyển heo và sản phẩm từ heo trái quy định; lấy mẫu giám sát dịch bệnh tại các cơ sở giết mổ, chợ và điểm kinh doanh. Khi phát hiện ổ dịch, phải tổ chức cách ly, vệ sinh, sát trùng triệt để trong vòng 24 giờ, đồng thời khai báo kịp thời, không giấu dịch.

Đối với các xã, phường biên giới, tỉnh yêu cầu phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn động vật không rõ nguồn gốc xâm nhập vào nội địa. Trung tâm Khuyến nông và hệ thống truyền thông cơ sở được yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, công khai số điện thoại tiếp nhận tin báo để người dân phối hợp phát hiện, ngăn chặn dịch từ sớm.