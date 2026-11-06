An Giang triển khai cơ chế đặc thù phát triển nhà ở xã hội

Dãy nhà ở xã hội khu dân cư CIC Boulevard, phường Rạch Giá (An Giang) đang giai đoạn thi công. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Theo đó, tỉnh hỗ trợ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công, với đối tượng thụ hưởng chính sách gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã được cơ quan có thẩm quyền lựa chọn làm chủ đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật.

Cơ chế hỗ trợ của tỉnh tập trung giải quyết đồng bộ ba vấn đề lớn của các nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội hiện nay là chi phí hành chính, quỹ đất sạch và hạ tầng kỹ thuật nội khu.

Cụ thể là hỗ trợ 100% các khoản phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhằm tối ưu hóa chi phí chuẩn bị đầu tư, cắt giảm gánh nặng tài chính ban đầu cho nhà đầu tư, đồng thời thúc đẩy các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Tiếp đến, giao quỹ đất sạch cho dự án nhà ở xã hội, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai nhanh chóng, giúp nhà đầu tư rút ngắn thời gian chuẩn bị, tránh tình trạng dự án bị "treo" do vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Đồng thời, tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án nhà ở xã hội, với các hạng mục được hỗ trợ gồm: Hệ thống điện chiếu sáng công cộng, sân bãi, đường giao thông nội bộ và hệ thống cây xanh. Mức hỗ trợ cụ thể được tính toán dựa trên thiết kế và dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, với mức hỗ trợ tối đa không quá 4,5 tỷ đồng cho mỗi dự án. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.

Phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm nhằm giải quyết nhu cầu cấp thiết về chỗ ở cho người lao động, hộ gia đình thu nhập thấp và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Tuy nhiên, thực tế triển khai thời gian qua cho thấy, việc thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà đầu tư tư nhân bỏ vốn xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng ngân sách nhà nước vẫn gặp nhiều rào cản. Chi phí giải phóng mặt bằng cao, thủ tục hành chính kéo dài và suất đầu tư hạ tầng kỹ thuật lớn là những nguyên nhân chính khiến không ít nhà đầu tư băn khoăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh, chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội là chiến lược đột phá nhằm thúc đẩy kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội địa phương. Việc tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" cốt lõi về thủ tục hành chính, quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật và thu hút dòng vốn đầu tư ngoài ngân sách sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Nhờ đó, người có thu nhập thấp và công nhân lao động sẽ tăng cơ hội tiếp cận, sở hữu nhà ở ổn định. Đồng thời, giải pháp này giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực tài chính, tối ưu hóa chi phí đầu tư, gỡ bỏ rào cản hành chính rườm rà, từ đó giảm tải đáng kể cho ngân sách công và khơi thông nguồn lực xã hội hóa để hiện thực hóa thành công chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh.

Theo Sở Xây dựng An Giang kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu phát triển 229.714 căn nhà, tổng diện tích sàn khoảng 33,37 triệu m²; trong đó, có 48.175 căn nhà ở thương mại, tối thiểu 6.638 căn nhà ở xã hội, 887 căn nhà ở công vụ và 174.014 căn nhà do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đạt 32,8 m²/người, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt trên 95%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống dưới 5% và không phát sinh mới nhà ở đơn sơ, nhà tạm, nhà dột nát.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh An Giang đang thực hiện 7 dự án nhà ở xã hội gồm: Nhà ở xã hội thấp tầng thuộc Khu đô thị mới Tây Sông Hậu; Nhà ở xã hội - Khu đô thị Golden City An Giang; Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa; Dự án Khu nhà ở xã hội thuộc dự án Khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm; Dự án Tuyến dân cư Đường số 2; Dự án Khu dân cư Chợ nông hải sản Trung tâm thương mại Rạch Giá; Dự án Khu đô thị Phú Cường Phú Quý.

Từ đầu năm đến nay, xây dựng hoàn thành 73 căn nhà ở xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu hoàn thành 790 căn nhà ở xã hội năm 2026.