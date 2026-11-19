Ngày 18/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang ban hành Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Hướng dẫn nhằm thống nhất nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc triển khai phải được thực hiện thường xuyên, gắn với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội dung học tập, thực hành phải thiết thực, có trọng tâm, tránh hình thức; xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và kết quả thực hiện.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 07-CT/TW thành chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế. Việc xây dựng kế hoạch học tập, thực hành giai đoạn 2026 - 2027 phải hoàn thành trong tháng 11/2026; đồng thời xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm và thời gian thực hiện.

Đối với cá nhân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, phải xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, phấn đấu hằng năm gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện phải được theo dõi, đánh giá, kiểm điểm và xem xét trong công tác đánh giá, xếp loại cuối năm.

Hướng dẫn cũng nhấn mạnh việc đưa nội dung học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; gắn với giải quyết những vấn đề mới, khó, phức tạp trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo chuyển biến cụ thể trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hạnh phúc và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Công tác nghiên cứu, giáo dục và tuyên truyền được yêu cầu đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp. Trong đó, chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, nền tảng số và mạng xã hội; xây dựng các sản phẩm truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng, phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tổng hợp kết quả báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 25/11/2026 để tổng hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.