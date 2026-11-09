An Giang: Triển khai cao điểm 45 ngày nâng cao kỹ năng số cho người dân khu vực biên giới

Cán bộ Đồn Biên phòng Lạc Quới, phối hợp với đoàn thể địa phương tích cực cập nhật các giấy tờ của người dân lên phần mềm dữ liệu quốc gia. Ảnh: Tiến Vinh

Thực hiện Kế hoạch 576, ngày 01/10/2026 của UBND tỉnh An Giang về triển khai thực hiện cao điểm 45 ngày rà soát, làm sạch, xây dựng dữ liệu và phát triển công dân số phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh An Giang, cán bộ đồn Biên phòng Lạc Quới (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng và đoàn thể địa phương triển khai đợt cao điểm, đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân khu vực biên giới.

Ngay sau khi tiếp nhận kế hoạch, chỉ huy đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an, Quân sự, đoàn Thanh niên, hội Phụ nữ… tiến hành rà soát từng địa bàn, từng hộ gia đình. Trong đó, tập trung kiểm tra, đối chiếu thông tin nhân khẩu, giấy tờ tùy thân, tình trạng cư trú và các thông tin liên quan đến dữ liệu dân cư. Qua đó kịp thời phát hiện những trường hợp còn thiếu, sai lệch hoặc chưa được cập nhật đầy đủ để hướng dẫn người dân bổ sung, điều chỉnh theo quy định.

Đại úy Bùi Huy Hoàng - Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Lạc Quới cho biết: “Sau hơn 30 ngày triển khai đợt cao điểm, với hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, đợt cao điểm do đơn vị thực hiện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cán bộ, chiến sĩ đã chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương, tăng cường rà soát, đối chiếu, cập nhật và bổ sung thông tin dân cư, giấy tờ tùy thân cho hơn 1.000 người dân, cập nhật toàn bộ giấy tờ có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Trong đó, 100% người cao tuổi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và những người chưa thành thạo công nghệ cũng được hướng dẫn cách tiếp cận với công nghệ số”.

Cán bộ đồn Biên phòng Lạc Quới, đến từng hộ gia đình người cao tuổi hỗ trợ cập nhật giấy tờ và hướng dẫn cách sử dụng các tiện ích trên điện thoại thông. Ảnh: Tiến Vinh

Không chỉ dừng lại ở việc rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư, đơn vị còn chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi số và những tiện ích thiết thực mà công dân số mang lại. Thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, những cuộc gặp gỡ tại nhà dân, các tổ công tác đã hướng dẫn bà con sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thông tin, thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, từng bước hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số trong đời sống hàng ngày.

Ông Mạc Văn Tuấn, người dân ấp Núi Nước, xã Ba Chúc vui mừng, chia sẻ: “Là người cao tuổi, không rành thao tác các ứng dụng trên điện thoại, được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đến nhà tận tình hướng dẫn, hỗ trợ cập nhật thông tin cá nhân lên hệ thống dữ liệu quốc gia, tôi thấy vui và yên tâm cho công việc đi lại làm ăn sau này. Các chú Biên phòng còn hướng dẫn cài đặt và sử dụng hòm thư điện tử ẩn danh để tố giác tội phạm, thông báo tình hình khu vực biên giới đến cơ quan chức năng một cách nhanh nhất”.

Bên cạnh đó, các đoàn thể địa phương cũng phát huy tốt vai trò của mình cùng với lực lượng Biên phòng và quần chúng nhân dân tham gia vào hoạt động này. Đoàn Thanh niên thành lập các tổ hỗ trợ công nghệ số cộng đồng, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ vận động hội viên đưa các giấy tờ cần thiết đến cơ quan chức năng để đối chiếu, cập nhật; các tổ chức đoàn thể khác tích cực tuyên truyền, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của người dân để phối hợp giải quyết. Sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp đợt cao điểm được triển khai sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Cán bộ Biên phòng, Công an, Phụ nữ hướng dẫn người dân hiểu thêm về trách nhiệm và tiện ích khi cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân lên phần mềm dữ liệu quốc gia. Ảnh: Tiến Vinh

Bà Võ Thị Thúy An - Bí thư chi đoàn ấp Núi Nước, xã Ba Chúc, cho biết: “Đợt cao điểm 45 ngày rà soát, làm sạch, xây dựng dữ liệu và phát triển công dân số là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực đối với người dân khu vực biên giới. Vì vậy, các đoàn thể chúng tôi xác định không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp rà soát, cập nhật thông tin mà quan trọng hơn là phải giúp người dân hiểu, biết và sử dụng được các tiện ích số. Chúng tôi cùng lực lượng Biên phòng, Công an đến từng hộ gia đình hướng dẫn, hỗ trợ bà con, nhất là người cao tuổi và những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ. Qua đó, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đời sống nhân dân”.

Có thể thấy, đợt cao điểm 45 ngày không đơn thuần là một chiến dịch rà soát, cập nhật thông tin mà còn là dịp để các lực lượng tăng cường mối quan hệ gắn bó với nhân dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số ở khu vực biên giới.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng tiếp tục được khẳng định không chỉ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia mà còn là lực lượng tích cực đồng hành cùng nhân dân trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng cuộc sống ngày càng văn minh, hiện đại.