An Giang triển khai bảo hiểm vi mô “Bảo Bình An” đến năm 2035

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Trương Thanh Thúy (hàng đầu, bìa phải) và Giám đốc Công ty Bảo Việt Kiên Giang Lê Văn Út, Giám đốc Công ty Bảo Việt An Giang Trần Hoàng Liên ký kết triển khai bảo hiểm vi mô “Bảo Bình An”.

Chương trình hướng đến mở rộng cơ hội tiếp cận bảo hiểm, nâng cao kiến thức tài chính và hỗ trợ phụ nữ chủ động ứng phó với rủi ro trong cuộc sống.

Theo thỏa thuận, các bên phối hợp tuyên truyền, tập huấn kiến thức tài chính, kỹ năng quản trị rủi ro; hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ và các mô hình sinh kế gắn với Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035.

Giám đốc Công ty Bảo Việt Kiên Giang Lê Văn Út và Giám đốc Công ty Bảo Việt An Giang Trần Hoàng Liên trao bảng tượng trưng gói an sinh xã hội trị giá 200 triệu đồng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp làm cầu nối tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tạo điều kiện để chuyên gia Bảo Việt tư vấn sản phẩm “Bảo Bình An”. Người tham gia bảo hiểm trên tinh thần tự nguyện, được thanh toán qua mã QR hoặc tài khoản ngân hàng và cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử.

Dịp này, Bảo hiểm Bảo Việt trao gói an sinh xã hội trị giá 200 triệu đồng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang.