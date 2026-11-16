An Giang triển khai bảo hiểm vi mô “Bảo Bình An” đến năm 2035
Chiều 16/11, Công ty Bảo Việt Kiên Giang, Bảo Việt An Giang và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang ký kết thỏa thuận phối hợp triển khai chương trình bảo hiểm vi mô “Bảo Bình An” giai đoạn 2026 - 2035.
Chương trình hướng đến mở rộng cơ hội tiếp cận bảo hiểm, nâng cao kiến thức tài chính và hỗ trợ phụ nữ chủ động ứng phó với rủi ro trong cuộc sống.
Theo thỏa thuận, các bên phối hợp tuyên truyền, tập huấn kiến thức tài chính, kỹ năng quản trị rủi ro; hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ và các mô hình sinh kế gắn với Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035.
Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp làm cầu nối tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tạo điều kiện để chuyên gia Bảo Việt tư vấn sản phẩm “Bảo Bình An”. Người tham gia bảo hiểm trên tinh thần tự nguyện, được thanh toán qua mã QR hoặc tài khoản ngân hàng và cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử.
Dịp này, Bảo hiểm Bảo Việt trao gói an sinh xã hội trị giá 200 triệu đồng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-giang-trien-khai-bao-hiem-vi-mo-bao-binh-an-den-nam-2035-a502636.html