An Giang triển khai 80 ngày hành động vì cộng đồng

Trao kinh phí thực hiện các công trình, phần việc nhân đạo cho các địa phương.

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức tiếp nhận và trao kinh phí thực hiện các công trình, phần việc nhân đạo với tổng trị giá hơn 3,6 tỷ đồng. Trong đó có 80 căn nhà Chữ thập đỏ trị giá 2,4 tỷ đồng, 8 hệ thống máy lọc nước sạch, 1 cầu giao thông nông thôn, 100 suất quà và 1 tấn gạo.

Đợt thi đua tập trung vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe, hiến máu nhân đạo, sơ cấp cứu, hỗ trợ sinh kế, phòng ngừa và ứng phó thảm họa, cùng các sáng kiến và hoạt động tình nguyện tại cộng đồng. Theo kế hoạch chung của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đợt thi đua được triển khai từ ngày 5/9 đến 23/11/2026.

Theo ông Lưu Kim Oai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang, đợt thi đua nhằm huy động nguồn lực xã hội, chăm lo người nghèo và các đối tượng yếu thế, đưa các hoạt động nhân đạo đến gần hơn với cộng đồng.