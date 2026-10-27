An Giang triển khai 4 luật mới, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang Nguyễn Ngọc Dư phát biểu khai mạc hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu cấp tỉnh, kết nối trực tuyến đến 102 xã, phường, đặc khu, với sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Bốn luật được triển khai gồm Luật Tiếp cận thông tin; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Hộ tịch. Nội dung từng luật do các đơn vị chuyên môn phụ trách phổ biến, gồm Hội Luật gia tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ và Sở Tư pháp.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh.

Luật Hộ tịch số 03/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, hướng đến đơn giản hóa thủ tục, tăng cường ứng dụng công nghệ số và kết nối dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước. Theo quy định mới, người dân có thể đăng ký các sự kiện, thông tin hộ tịch tại bất kỳ UBND cấp xã nào, không phụ thuộc nơi cư trú hoặc địa giới hành chính. Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm chủ động khai thác dữ liệu đã có, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin, giấy tờ.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, thay thế Luật năm 2016, góp phần hoàn thiện khung pháp lý, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và tăng cường quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, kể cả trên không gian mạng.

Tiến sĩ Cao Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh An Giang giới thiệu Luật Tiếp cận thông tin.

Điểm được đại biểu quan tâm ở Luật Tiếp cận thông tin số 01/2026/QH16 là phạm vi thông tin được tiếp cận được mở rộng, đồng thời tăng trách nhiệm công khai, cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu. Công dân có thể tiếp cận thông tin qua nhiều hình thức, trong đó khuyến khích cung cấp trên môi trường mạng để tiết kiệm thời gian, chi phí. Luật có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.

Thông qua hội nghị, tỉnh An Giang hướng đến đưa các quy định mới vào thực tiễn, nâng cao trách nhiệm của cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.