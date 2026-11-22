Các đại biểu thực hiện nghi thức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ ông A Cốp

Tham dự buổi trao nhà có bà Sity Hara, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Ban Từ thiện - Xã hội, Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang; ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hậu, cùng đại diện chính quyền địa phương và người dân.

Hai gia đình được hỗ trợ nhà đều có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở bị thiệt hại do hỏa hoạn, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt. Mỗi căn nhà có diện tích 48m², kết cấu nhà sàn kiên cố, nền lát gạch, mái và vách bằng tôn. Trong đó, căn nhà của bà Sa Mách trị giá 80 triệu đồng, căn nhà của ông A Cốp trị giá 95 triệu đồng.

Kinh phí xây dựng do Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hậu vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ thông qua sự kết nối của các thành viên Ban Đại diện; phần kinh phí còn lại do các gia đình đối ứng.

Phát biểu tại buổi trao nhà, bà Sity Hara chia sẻ ý nghĩa của hoạt động chăm lo đời sống cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời cho biết, thời gian qua, Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hậu vận động, trao tặng 8 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ đồng bào Chăm có hoàn cảnh khó khăn tại ấp La Ma.

Đại diện các đơn vị và gia đình bà Sa Mách tại buổi bàn giao nhà

Ông Nguyễn Thanh Tâm ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang cùng các nhà hảo tâm. Đồng thời nhấn mạnh, những căn nhà được trao tặng không chỉ giúp các gia đình có nơi ở ổn định mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Việc trao nhà Đại đoàn kết là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các tổ chức, cá nhân đối với đồng bào dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, tiếp thêm động lực vươn lên, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Vĩnh Hậu.