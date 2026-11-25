Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang trao học bổng cho các học sinh.

Sáng 25/11, Sở Y tế An Giang tổ chức trao học bổng "Thả lưới ước mơ" cho các học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vận động từ nguồn tài trợ của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam.

Trong 10 học sinh được nhận học bổng, xã Bình An có 5 em, phường Rạch Giá có 3 em và phường Vĩnh Thông có 2 em. Các em đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên, đạt thành tích khá, giỏi trở lên trong học tập.

Đại biểu chúc mừng 10 em học sinh được nhận học bổng.

Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quốc Tuấn cho biết, học bổng góp phần hỗ trợ chi phí học tập, tiếp thêm động lực để các em vượt khó, tiếp tục đến trường. Qua đó, giúp gia đình ngư dân giảm bớt khó khăn, an tâm lao động và chăm lo việc học của con em.

Dự án “Thả lưới ước mơ” do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam triển khai từ năm 2024, hướng đến hỗ trợ trẻ em là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là tại các vùng ven biển, có thêm điều kiện học tập và phát triển.