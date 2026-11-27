Ban tổ chức trao giấy khen cho các thí sinh tại lễ tổng kết

Cuộc thi tìm hiểu văn kiện Đại hội thu hút 10.736 bài dự thi ở cấp cơ sở, trong đó 819 bài được lựa chọn gửi dự thi cấp tỉnh. Qua các vòng chấm chọn, Ban Tổ chức quyết định trao 38 giải, gồm 22 giải cá nhân, 11 giải tập thể và 5 giải chuyên đề cá nhân.

Đối với Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban Tổ chức tiếp nhận 5.789 tác phẩm thuộc 5 thể loại: báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và video clip. Qua quá trình tuyển chọn, 50 tác phẩm xuất sắc được trao giải; đồng thời, 10 tập thể có thành tích tiêu biểu trong tổ chức cuộc thi cũng được khen thưởng.

Đáng chú ý, An Giang có 2 tác phẩm đạt giải Khuyến khích tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương. Kết quả này ghi nhận sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, nhà báo và các tầng lớp nhân dân trong tìm hiểu nghị quyết, văn kiện Đại hội Đảng cũng như tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.a